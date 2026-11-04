Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué será sede de un evento que busca destacar el papel fundamental de los veteranos y reservistas en Colombia. Se trata de la tercera edición de los Premios VetRes 2026, una ceremonia enfocada en reconocer las historias de servicio, liderazgo y dedicación de quienes, tras culminar su carrera militar, continúan aportando al crecimiento del país en diferentes áreas. De acuerdo con la información disponible, el evento se realizará el sábado 21 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, en el auditorio de Fedearroz, entidad que agrupa a los arroceros del país, ubicado en la ciudad de Ibagué.

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Este año, la premiación contempla 20 categorías que reflejan la diversidad de campos en los que los veteranos y reservistas contribuyen una vez concluye su vida activa en las Fuerzas Armadas. Entre estos campos se incluyen la literatura, el periodismo, el deporte, el emprendimiento, la labor social, la salud, el medio ambiente, el liderazgo, la presencia en redes sociales y la acción internacional, lo que muestra la amplitud de escenarios en los que estos ciudadanos continúan dejando huella.

Dentro de los nominados en la categoría Escritores de Libros sobresalen nombres como el sargento mayor Luis Emel López, el sargento primero Jaime Fonseca, el mayor Samael Vera, el mayor Germán Alberto Bermúdez, el intendente John Jairo López y el capitán Óscar Eugenio Díaz. Cada uno ha llevado sus experiencias y conocimientos al ámbito literario, compartiendo relatos y reflexiones que permiten entender mejor la realidad de quienes han servido a Colombia.

En la categoría Columnistas de Opinión, tanto el sargento primero Jaime Fonseca como el mayor Germán Alberto Bermúdez han recibido nominaciones, reconociéndolos por su papel en el análisis crítico y el aporte al debate público. Los Premios VetRes, en suma, tienen como objetivo central visibilizar la experiencia y el compromiso social de estos hombres y mujeres, quienes siguen contribuyendo activamente en distintos escenarios, reafirmando su dedicación al país una vez cumplido su ciclo en las Fuerzas Armadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nominados a los Premios VetRes 2026 en la categoría Escritores de Libros?

En la edición 2026 de los Premios VetRes, los nominados en la categoría Escritores de Libros son el sargento mayor Luis Emel López, el sargento primero Jaime Fonseca, el mayor Samael Vera, el mayor Germán Alberto Bermúdez, el intendente John Jairo López y el capitán Óscar Eugenio Díaz. Sus trabajos literarios han sido reconocidos por representar las vivencias y aprendizajes de los veteranos y reservistas en Colombia.

¿Qué buscan resaltar los Premios VetRes 2026 en Colombia?

De acuerdo con la organización, los Premios VetRes 2026 buscan resaltar las historias de servicio, compromiso y liderazgo de los veteranos y reservistas de Colombia. El objetivo es visibilizar la manera en que estos ciudadanos, tras su vida activa en las Fuerzas Armadas, contribuyen en distintos sectores como literatura, deporte, emprendimiento y acción social, fortaleciendo así el desarrollo del país.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.