Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó con detalles estremecedores los crímenes cometidos por la antigua guerrilla de las Farc contra menores reclutados en sus filas. Según información presentada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP y difundida por El Espectador, al menos 62 menores fueron asesinados por razones tan absurdas como comer una panela sin permiso, quedarse dormidos durante algún turno de guardia, intentar comunicarse con sus familias, negarse a participar en torturas, o simplemente querer regresar a sus casas. Además, el informe incluye situaciones como quedar embarazadas, denunciar abusos sexuales de comandantes y hasta romper una camisa de un cabecilla.

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El reciente auto de imputación de la JEP, anunciado el 4 de noviembre por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, identificó a nueve excomandantes regionales de las Farc, señalados como presuntos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos contra niños y niñas. Esta acción judicial forma parte del caso 07, dedicado a la investigación del reclutamiento de menores por parte del grupo armado y complementa las imputaciones previas contra exintegrantes del secretariado nacional.

La investigación se centró en dos patrones criminales claros: por un lado, castigos, malos tratos, tortura y ejecuciones extrajudiciales contra menores bajo un riguroso régimen disciplinario y, por otro lado, actos de violencia reproductiva principalmente sufridos por niñas. El alcance del reclutamiento, que según la JEP registró por lo menos 18.677 víctimas entre 1971 y 2016, fue nacional, con excepción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

De acuerdo con los datos recopilados, la disciplina dentro de las filas de las Farc estuvo marcada por un control opresivo sobre cada aspecto cotidiano de los menores reclutados, donde la desobediencia se pagaba, en muchos casos, con penas extremas. Entre las prácticas documentadas hubo fusilamientos, torturas, asignación de trabajos forzosos y participación forzada en operaciones armadas, incluidos secuestros y actos violentos.

Respecto a la violencia reproductiva, la JEP documentó políticas estrictas dentro de la guerrilla para impedir la maternidad o paternidad, con obligatorio uso de anticonceptivos, abortos forzados, separación de madres e hijos y casos límite como el asesinato de bebés nacidos en ese contexto.

Un aspecto relevante es la violencia especialmente dirigida a niñas y niños indígenas —de pueblos como Hitnü, Koreguaje y Cubeo— quienes sufrieron tratos diferenciados y fueron forzados a labores de alto riesgo, aprovechando sus características culturales y físicas.

Este extenso informe de la JEP narra el horror, el sufrimiento y la sistematicidad de los crímenes en el interior de esa organización durante décadas, haciendo énfasis en la eliminación de toda autonomía, las amenazas constantes y la imposición permanente del miedo para garantizar la obediencia absoluta de los menores reclutados, quienes no tenían realmente opción de salirse de esas condiciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los crímenes documentados por la JEP en el caso del reclutamiento de menores por las Farc?

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los crímenes documentados incluyen tortura, tratos crueles y degradantes, ejecuciones y juicios sin garantías, violencia reproductiva, abortos forzados, asesinatos de bebés, condenas extrajudiciales, trabajos forzosos y uso de menores en operaciones militares y secuestros. Además, se reportan malos tratos físicos y psicológicos con el objetivo de obtener obediencia absoluta y eliminar el disenso.

¿Qué significa violencia reproductiva según los hallazgos de la JEP?

Según lo expuesto en el auto de la JEP, la violencia reproductiva se refiere a la imposición de una política interna de control reproductivo sobre las niñas reclutadas, que incluyó el uso obligatorio de anticonceptivos, abortos forzados, prohibición de la maternidad y paternidad, la entrega forzada de hijos a terceros y, en ocasiones, el asesinato de recién nacidos, todo bajo coerción y sin consentimiento de las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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