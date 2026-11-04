Por: Portal Bogotá

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El viernes 13 de noviembre de 2026 se presenta una oportunidad única para quienes deseen sumergirse en la historia de la exploración espacial. De acuerdo con la información oficial del Planetario de Bogotá, a las 5:00 p.m. tendrá lugar el show inmersivo científico titulado ‘Un Viaje a la Luna’, un evento que promete llevar a los asistentes por uno de los episodios más emblemáticos de la humanidad: el alunizaje de las misiones Apolo. El acceso al espectáculo requiere la compra de boletería, según detalla el propio Planetario de Bogotá.

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Este show inmersivo, según describe la fuente, no solo permitirá experimentar de cerca el descenso de los módulos lunares, sino también explorar la superficie selenita con una combinación de imágenes y sonidos envolventes. Una de las características más llamativas de este evento es la ambientación musical a cargo de ‘The Dark Side of the Moon’, el legendario álbum de la banda británica Pink Floyd, que suma un componente artístico y sensorial al repaso de la conquista lunar.

La exploración espacial ha marcado profundas transformaciones en la manera como los seres humanos comprenden su lugar en el universo, según relatos históricos del propio Planetario de Bogotá. El esfuerzo sostenido por alcanzar la Luna ha sido ejemplo y motor de una carrera tecnológica y científica que hoy permite a la humanidad mirar más allá de su planeta y contemplar los misterios del sistema solar e incluso, según menciona el Planetario, soñar con llegar a otros destinos interestelares.

La cita será en las instalaciones del Planetario de Bogotá, ubicadas en la calle 26B #5-93. Además, la programación cultural del mes sugiere otras actividades que buscan potenciar el interés por la ciencia, la astronomía y el arte en la capital. De acuerdo con la agenda publicada, este tipo de eventos responden al objetivo de incentivar la curiosidad intelectual y sensibilizar a públicos de todas las edades sobre la importancia del saber científico y el patrimonio musical universal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la temática del show inmersivo ‘Un Viaje a la Luna’ en el Planetario de Bogotá?

El show inmersivo ‘Un Viaje a la Luna’ se centra en el alunizaje de las misiones Apolo, recreando con imágenes y sonidos la experiencia de explorar la superficie lunar. Además, incluye ambientación con la música de ‘The Dark Side of the Moon’ de Pink Floyd, brindando un complemento artístico a la aproximación científica del evento, según la información oficial del Planetario de Bogotá.

¿Dónde y a qué hora se realizará el show ‘Un Viaje a la Luna’ en Bogotá?

De acuerdo con el Planetario de Bogotá, el evento se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 5:00 p.m. en la sede del Planetario, ubicada en la calle 26B #5-93 de Bogotá. La asistencia requiere adquisición de boletería previa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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