La Aeronáutica Civil anunció que las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, avanzaban hacia su normalización luego de una falla técnica en los sistemas de visualización radar que se utilizan para gestionar el tránsito de aeronaves. El incidente, registrado durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre, provocó restricciones en la operación y afectaciones en los itinerarios de los viajeros.

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En un comunicado, la entidad explicó que, una vez identificada la novedad, activó los protocolos operacionales y técnicos previstos para este tipo de contingencias. La prioridad, aseguró, fue mantener la seguridad de los vuelos y reducir los efectos sobre los pasajeros.

Como parte de las medidas para recuperar el servicio, Aerocivil dispuso de un equipo especializado de controladores aéreos que se encargó de restablecer y cargar nuevamente los planes de vuelo afectados. Según el reporte, el funcionamiento de los sistemas ya presentaba condiciones de estabilidad operacional.

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La situación había comenzado alrededor de las 12:40 del mediodía, de acuerdo con los primeros reportes divulgados por medios de comunicación. La falla en las pantallas del centro de control obligó a adoptar medidas preventivas que redujeron la capacidad habitual de atención de vuelos.

#InformaciónImportante | Se normalizan gradualmente las operaciones aéreas en Bogotá y Rionegro tras una novedad técnica en los sistemas de visualización radar. Recomendamos a los pasajeros consultar con sus aerolíneas el estado de sus itinerarios. https://t.co/0TSKAeNIDu — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) November 4, 2026

¿Cómo avanzan las operaciones en El Dorado y Rionegro?

En su pronunciamiento, la Aeronáutica Civil señaló que el personal de Control de Tránsito Aéreo y los equipos técnicos mantenían un monitoreo permanente para verificar el comportamiento de las operaciones.

Al momento de emitir el comunicado, los despegues desde El Dorado ya se desarrollaban con normalidad, aunque la entidad indicó que continuaría trabajando para recuperar por completo el servicio.

La contingencia también tuvo repercusiones en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, que sirve a Medellín y está ubicado en Rionegro, Antioquia. Allí, según Aerocivil, los vuelos operaban con normalidad después de que se levantara una medida preventiva de separación ampliada entre aeronaves en el espacio aéreo de Medellín.

Esta restricción había sido aplicada mientras se estabilizaban los sistemas de visualización radar.

Recomendación de Aerocivil para los pasajeros

La autoridad aeronáutica indicó que seguirá informando sobre los resultados de la revisión técnica y los avances en la recuperación total de las operaciones.

Mientras tanto, recomendó a los viajeros comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para consultar el estado actualizado de sus vuelos y verificar posibles cambios en los itinerarios.

Aunque la operación comenzó a recuperar sus condiciones habituales, los pasajeros deben tener en cuenta que las demoras y modificaciones derivadas de la contingencia pueden afectar sus planes de viaje.

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