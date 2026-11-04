Escrito por:  Redacción Bogotá
Nov 4, 2026 - 3:00 pm

Se presentó un nuevo incidente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá sobre la tarde de este miércoles 4 de noviembre, luego del reporte de varios viajeros que están prácticamente varados allí.

De acuerdo con Caracol Radio, usuarios en redes han manifestado sufrir afectaciones por el incidente en la terminal aérea, provocando encierros en las aeronaves por tiempos prolongados.

“Viajeros llevan entre 30 minutos y una hora encerrados en los aviones”, dijo Juan Fraile durante la emisión de la emisora de la tarde de este miércoles.

¿Por qué hay problemas en los vuelos de El Dorado?

De acuerdo a lo reportado por Caracol Radio, los aviones no han podido despegar y las personas que aterrizaron de vuelos con destinos a Bogotá no han podido bajarse.

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En el medio citado manifestaron que esto se dio por un apagón que afectó la torre de control, por lo que no se pueden dar autorizaciones para despegues. “La gente reporta lo mismo, que les han informado a través de los capitanes y tripulaciones es que hay un apagón de radar; eso es muy grave”, agregó Fraile en Caracol Radio.

En redes sociales, varios usuarios, presuntamente afectados por este percance, también detallaron que el radar provocó la emergencia:

Varios vuelos nacionales con orígenes de San Andrés o Medellín han resultado afectados, así como rutas internacionales desde México y otros países.

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