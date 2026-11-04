Se presentó un nuevo incidente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá sobre la tarde de este miércoles 4 de noviembre, luego del reporte de varios viajeros que están prácticamente varados allí.

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De acuerdo con Caracol Radio, usuarios en redes han manifestado sufrir afectaciones por el incidente en la terminal aérea, provocando encierros en las aeronaves por tiempos prolongados.

“Viajeros llevan entre 30 minutos y una hora encerrados en los aviones”, dijo Juan Fraile durante la emisión de la emisora de la tarde de este miércoles.

¿Por qué hay problemas en los vuelos de El Dorado?

De acuerdo a lo reportado por Caracol Radio, los aviones no han podido despegar y las personas que aterrizaron de vuelos con destinos a Bogotá no han podido bajarse.

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En el medio citado manifestaron que esto se dio por un apagón que afectó la torre de control, por lo que no se pueden dar autorizaciones para despegues. “La gente reporta lo mismo, que les han informado a través de los capitanes y tripulaciones es que hay un apagón de radar; eso es muy grave”, agregó Fraile en Caracol Radio.

#ATENCIÓN | Los radares del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá están presentando fallas desde las 12:40 de la tarde, lo que ha llevado a un cese de operaciones. Fuentes indican a Caracol Radio que las pantallas de la torre de control quedaron en negro. Vía: @ClaudiaCamilaV

https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2026

En redes sociales, varios usuarios, presuntamente afectados por este percance, también detallaron que el radar provocó la emergencia:

Y que puede salir mal hoy? Pues se daña el radar del Aeropuerto INTERNACIONAL el Dorado y llevamos más de media hora aplastados en el avión 😣🙃 (y lo que falta por estar acá) — Gabrielita (@gcastrog9) November 4, 2026

Los radares del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá (@BOG_ELDORADO), están presentando algunas fallas desde el mediodía de este miércoles, lo que ha llevado a un cese de operaciones. — Mauricio Vanegas (@Marovaan) November 4, 2026

Falla en radares en el aeropuerto internacional el dorado @lafm @rcnradio @elespectador — Cesar Rojas Cetina (@cesarrc60) November 4, 2026

Varios vuelos nacionales con orígenes de San Andrés o Medellín han resultado afectados, así como rutas internacionales desde México y otros países.

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