Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) organiza una nueva edición de los conocidos Salones de Baile en Bogotá, dentro de los cuales destaca el evento ‘Susurros de Bandoneón’. De acuerdo con el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, esta actividad invita a la ciudadanía a bailar tango en comunidad, ofreciendo una experiencia diferente, gratuita y pensada para todos los públicos. El salón está programado para el viernes 6 de noviembre de 2026, entre las 5:00 y las 7:00 p. m., en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 No. 11 – 69, específicamente en la plazoleta del gimnasio en el sexto piso. La entrada es libre hasta completar el aforo, lo que refuerza el carácter inclusivo de la iniciativa.

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Según Idartes, los Salones de Baile buscan trascender la simple práctica de la danza: están dirigidos por bailarinas y bailarines profesionales y, además del tango, se exploran géneros tan variados como la salsa, la bachata, el merengue y bailes tradicionales de diversas regiones de Colombia, incluyendo el Caribe, el Pacífico y la región andina. Esta diversidad musical propicia que personas de todas las edades y trasfondos culturales encuentren un espacio para conectarse, sin necesidad de conocimientos técnicos previos.

Más allá del ejercicio físico que implica la danza, estos encuentros sociales fomentan el bienestar emocional y la integración, además de favorecer la construcción de tejido social entre los asistentes. El aporte de la danza como vehículo de encuentro y bienestar comunitario ha sido reiteradamente promovido por Idartes y la Alcaldía de Bogotá, quienes insisten en la importancia de generar espacios alternativos donde se celebren la música y la cultura.

Como destaca el portal de la alcaldía, la propuesta ofrece una alternativa cultural gratuita para quienes desean aprender a bailar, disfrutar de la música y fortalecer la convivencia, sin restricciones de edad ni de experiencia. El evento fue anunciado junto con la invitación a otros festivales culturales y musicales de la ciudad, dejando en evidencia la apuesta de la administración por ampliar la programación cultural y el acceso democrático a la misma.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo es el salón 'Susurros de Bandoneón' de tango en Bogotá?

El salón 'Susurros de Bandoneón' se realizará el viernes 6 de noviembre de 2026, de 5:00 a 7:00 p. m., en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero. La dirección es calle 82 No. 11 – 69, plazoleta del gimnasio, piso 6. De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, la entrada es libre hasta completar aforo.

¿Qué son los Salones de Baile de Idartes y qué géneros incluyen?

Los Salones de Baile organizados por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) son espacios gratuitos, dirigidos por profesionales, donde personas de cualquier edad pueden aprender y disfrutar de géneros como salsa, tango, bachata, merengue y bailes tradicionales del Caribe, el Pacífico y la región andina. Están enfocados en fomentar la integración y el bienestar a través de la danza social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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