Por: Portal Bogotá

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Bogotá se alista para vivir un momento histórico en su agenda cultural con la llegada del primer Festival Carranguero de Bogotá 2026, iniciativa organizada por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes. Este evento, que tendrá el acceso libre para toda la ciudadanía, busca abrir un espacio primordial para celebrar y revitalizar la carranga, expresión musical originaria de las tradiciones campesinas del altiplano cundiboyacense y símbolo de identidad cultural en Colombia. Según información oficial, la programación se desarrollará el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre en dos escenarios emblemáticos de la capital: el Parque San Andrés, en la localidad de Engativá, y el Teatro al Aire Libre La Media Torta.

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El festival contará con la participación de agrupaciones de amplia trayectoria y propuestas emergentes. Entre los nombres destacados se encuentran Los Rolling Ruanas, Los Fiesteros de Boyacá y Rumbambuquiando, quienes compartirán escenario con agrupaciones distritales y nacionales seleccionadas mediante la Invitación Cultural Festival Carranguero de Bogotá 2026 – Todas las culturas cuentan. En total, serán nueve agrupaciones que, a través de sus sonidos, representan la diversidad de miradas sobre la música campesina y su diálogo con los públicos contemporáneos.

La primera jornada, el sábado 7 de noviembre desde las 12 del mediodía en el Parque San Andrés, abrirá con El Son del Frailejón, seguido por Monte Violeta, Pulido Son y Rumbambuquiando. El cierre de la tarde estará a cargo de Los Fiesteros de Boyacá, reconocidos por llevar la festividad de la música tradicional a diferentes regiones.

El domingo 8 de noviembre la fiesta se traslada al Teatro al Aire Libre La Media Torta. Desde la apertura de puertas al mediodía, el público podrá disfrutar la música de Los De la Moña, Juventud Parrandera, Son de Martínez, Los Vitocos, Los Camándulas y Los Carrangomelos. El momento cumbre llegará a las 6:20 p. m. con la presentación de Los Rolling Ruanas, agrupación bogotana que ha sabido fusionar la carranga tradicional con sonidos contemporáneos, acercando la tradición campesina a nuevas generaciones.

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes destaca que el Festival Carranguero no solo será una vitrina para el talento nacional, sino que ofrecerá una experiencia cultural y familiar para descubrir, cantar y bailar al ritmo de la carranga, en dos días pensados para celebrar la herencia campesina y su lugar en la Bogotá actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizará el Festival Carranguero de Bogotá 2026 y en qué escenarios?

El Festival Carranguero de Bogotá 2026 tendrá lugar el 7 y 8 de noviembre, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes. Los conciertos se dividirán entre el Parque San Andrés, en la localidad de Engativá, y el Teatro al Aire Libre La Media Torta, dos escenarios clave en la vida cultural de la ciudad.

¿Qué es la carranga y por qué es importante para la cultura de Bogotá?

La carranga es una música tradicional campesina del altiplano cundiboyacense. Es relevante porque representa las raíces y tradiciones de uno de los territorios rurales más influyentes en la identidad de Bogotá y el centro del país. El festival busca visibilizarla, mostrando cómo distintas agrupaciones mantienen viva esta expresión cultural tanto en sus formas clásicas como en fusiones con nuevos lenguajes musicales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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