Por: El Espectador

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El ámbito de los espectáculos y conciertos en Bogotá ha sido testigo de un cambio significativo en uno de sus escenarios más emblemáticos. Desde el 1 de noviembre, el reconocido Movistar Arena dejó atrás el nombre que lo identificó desde 2018 para comenzar a llamarse “El Corazón de Bogotá-Arena”. Este cambio de denominación marca el cierre de una etapa y la apertura de una nueva fase para el recinto, con repercusiones inmediatas en opinión pública y la industria del entretenimiento de la capital, tal como registraron usuarios y medios en redes sociales.

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La razón principal detrás de este cambio de nombre es la finalización del acuerdo comercial con Movistar Colombia, empresa que por cerca de ocho años fue la titular de los derechos sobre el nombre del estadio. Según lo comunicado por BeatHub Entertainment, operador del recinto, la modificación no implica ninguna suspensión en la agenda ni cierre temporal; se trata, en cambio, de una transición estratégica mientras se busca una nueva marca que asuma los conocidos derechos de denominación, también llamados naming rights. Este modelo contractual permite a una empresa asociar su nombre a un espacio a cambio de un acuerdo comercial por un tiempo definido, experiencia ya vivida con Movistar.

De acuerdo con declaraciones divulgadas por Hernando Sánchez, cofundador de BeatHub Entertainment, el nombre oficial definitivo podría anunciarse a comienzos de 2027, dependiendo de cómo avance la negociación para conseguir un nuevo patrocinador. Entre los sectores con posible interés se identifican los ramos de servicios, finanzas y telecomunicaciones, aunque no hay nada confirmado ni nombres específicos sobre la mesa hasta el momento.

La transición no pasó inadvertida para el público. Muchos usuarios manifestaron en redes sociales opiniones encontradas acerca del nuevo título temporal: algunos respaldan el cambio y ven positiva la búsqueda de una nueva identidad, mientras que otros expresan su descontento, añorando la identificación previa o cuestionando si el nuevo nombre está a la altura de la importancia del escenario. Esta reacción evidencia el arraigo que alcanzó la antigua denominación y el papel de este tipo de recintos en la vida cultural bogotana.

Pese a la transformación en la marca, la operación del espacio permanece estable, sin afectaciones para su programación. Según información oficial publicada por el recinto, más de 40 eventos están en agenda para lo que resta de 2026 y hay más de 80 espectáculos previstos para 2027. Así, “El Corazón de Bogotá-Arena” funcionará como nombre provisional durante la etapa de búsqueda y transición comercial, mientras continúa siendo epicentro de la actividad cultural en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Movistar Arena de Bogotá cambió su nombre a El Corazón de Bogotá-Arena?

El cambio se debe a la conclusión del acuerdo comercial entre Movistar Colombia y BeatHub Entertainment, operador del recinto. Al terminar este convenio, el escenario debía adoptar una denominación temporal, por lo que se implementó “El Corazón de Bogotá-Arena” hasta que se defina un nuevo patrocinador y, con ello, el nombre definitivo, posiblemente en 2027.

¿Qué son los naming rights en escenarios como El Corazón de Bogotá-Arena?

Los naming rights son derechos comerciales que permiten asociar el nombre de una marca a un recinto por un periodo de tiempo, mediante un acuerdo con los operadores. Este modelo ayuda a financiar el espacio y da visibilidad a la empresa patrocinadora, como sucedió anteriormente con Movistar y el ahora denominado “El Corazón de Bogotá-Arena”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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