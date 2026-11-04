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El rodaje de la esperada película ‘The Batman: Part II’ se vio interrumpido debido a un grave accidente ocurrido en los estudios de Warner Bros. en Leavesden, Reino Unido. De acuerdo con el diario británico The Sun, el incidente sucedió durante la filmación de una escena de riesgo en la que el ‘Batimóvil’, el emblemático vehículo de la saga, atropelló por accidente a un integrante del elenco. Aunque no se reveló la identidad de la persona afectada, por respeto a su privacidad, la información indica que recibió atención médica inmediata y, posteriormente, fue dada de alta, logrando recuperarse satisfactoriamente en su residencia.

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La situación se presentó a inicios de octubre de 2026, cuando la producción intentaba grabar una compleja secuencia de acción con el ‘Batimóvil’. Según el reporte de The Sun, la maniobra no se desarrolló como estaba prevista, ocasionando el lamentable atropello. Este suceso obligó al equipo de producción a detener temporalmente las grabaciones para centrarse en la atención y el bienestar del afectado, además de revisar los protocolos de seguridad en el set de filmación.

Pocos días después, tras recibir el alta médica la persona involucrada, el equipo retomó las labores de filmación. Sin embargo, hasta el momento, ni Matt Reeves, director de la película, ni los directivos de Warner Bros. han brindado declaraciones oficiales adicionales sobre el incidente, limitándose a lo informado inicialmente por el medio británico.

El impacto de este accidente se suma a otras dificultades que ha enfrentado la secuela de ‘The Batman’. Según información publicada, Warner Bros. tenía como plan original estrenar la película en octubre de 2025, pero el lanzamiento se postergó tras las huelgas de Hollywood de 2023. Más adelante, el director Matt Reeves modificó el calendario de producción para dar prioridad al trabajo en guion y postproducción. Actualmente, la nueva fecha de estreno en cines está prevista para el 18 de febrero de 2028, lo que revela el nivel de complejidad y desafíos detrás de esta producción cinematográfica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió exactamente durante el accidente con el ‘Batimóvil’ en el rodaje de The Batman: Part II?

Durante una escena de acción filmada en los estudios de Warner Bros. en Leavesden, el ‘Batimóvil’ atropelló accidentalmente a un miembro del elenco. La persona fue atendida de inmediato y, tras pasar por el hospital, ya se encuentra recuperándose en su hogar, según datos reportados por The Sun.

¿Por qué se retrasó el estreno de The Batman: Part II y cuál es la nueva fecha?

El estreno de ‘The Batman: Part II’ sufrió un notable retraso debido a las huelgas en Hollywood de 2023 y posteriores ajustes de calendario decididos por el director Matt Reeves. Aunque inicialmente estaba prevista para octubre de 2025, la fecha de lanzamiento se movió al 18 de febrero de 2028, de acuerdo con la información suministrada en el reporte mencionado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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