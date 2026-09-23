Nuevos detalles surgieron alrededor de la muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, quien falleció el pasado 20 de septiembre de 2026, a los 27 años, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, Estados Unidos.

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La información que ha causado especial atención apunta al uso de ketamina. De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, un médico habría estado administrándole o recetándole esta sustancia a Gerber pese a conocer sus antecedentes relacionados con el consumo de drogas.

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Sin embargo, no está establecido que la ketamina haya causado su muerte. El Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles mantiene la causa de fallecimiento pendiente y ha solicitado análisis adicionales.

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Según TMZ, personas que tenían contacto frecuente con Presley y que aseguran conocer directamente su situación señalaron que un médico le suministraba ketamina a pesar de que esta sustancia habría representado un problema recurrente para el joven.

Las mismas fuentes indicaron al medio que Presley había hablado con personas cercanas sobre sus dificultades con la ketamina y sus problemas de adicción.

La noticia provocó indignación entre algunos de sus amigos cercanos, quienes cuestionaron que un médico le hubiera recetado la sustancia conociendo sus antecedentes. Según el medio mencionado, estas personas incluso consideran que el profesional debería enfrentar consecuencias legales. Esta reacción corresponde a las fuentes consultadas por el medio y no constituye una determinación oficial sobre responsabilidad médica.

¿Qué relación tiene la ketamina con el tratamiento de adicciones?

La ketamina tiene diferentes usos médicos y también ha sido estudiada en determinados tratamientos relacionados con trastornos por consumo de sustancias. Sin embargo, como señala el medio, ese no es un uso aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Por ahora, las autoridades tampoco han informado qué sustancias había en el organismo de Presley cuando murió. Los análisis toxicológicos hacen parte de las pruebas que deberán ayudar a establecer la causa del fallecimiento.

El Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles confirmó que la autopsia de Gerber ya fue practicada. No obstante, el resultado quedó pendiente de estudios adicionales, por lo que todavía no existe una causa oficial de muerte.

Los registros del forense señalan que la investigación continúa abierta y que todavía existe información limitada sobre lo ocurrido. La Policía de Santa Mónica está a cargo de la investigación policial.

TMZ ha informado que la muerte está siendo investigada como una posible sobredosis, pero esta versión tampoco equivale a una conclusión oficial mientras el forense no determine la causa.

Presley Gerber había buscado alternativas para tratar su adicción

Antes de su muerte, Gerber había hablado públicamente sobre sus dificultades relacionadas con el consumo de sustancias y su salud mental.

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En los meses previos también habría recurrido a tratamientos alternativos. Entre ellos estuvo la ibogaína, una sustancia psicoactiva que Presley presentó como parte de sus intentos por superar la adicción. El joven, quien también tuvo una carrera como modelo, había utilizado sus redes sociales para hablar sobre sus experiencias y promover conversaciones relacionadas con la salud mental.

Por ahora, la investigación continúa y será necesario esperar los resultados de los estudios forenses para determinar qué provocó oficialmente la muerte de Presley Gerber y si alguna sustancia tuvo relación con el fallecimiento.

La familia de Presley, integrada por Cindy Crawford, Rande Gerber y su hermana Kaia Gerber, pidió privacidad tras la muerte del joven.

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