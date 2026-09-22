Por: EL PILON SA

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Durante las fiestas patronales de 2026 en El Difícil, Magdalena, la presentación del reconocido cantante vallenato Beto Zabaleta sufrió una grave interrupción tras un incidente que pudo haber tenido consecuencias lamentables. Mientras interpretaba la canción ‘Lluvia de mujeres’, un asistente del público lanzó una bengala de gran tamaño, descrita como tipo bazuca, que pasó peligrosamente cerca de la cabeza del artista. En ese momento, Zabaleta, de 69 años, interpretaba la estrofa: “Vienen avalanchas, vienen huracanes, también veo volcanes…”, y, al notar la inminente amenaza del fuego pirotécnico, reaccionó instintivamente para esquivar el artefacto que fue disparado desde muy corta distancia.

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El incidente ocurrió cuando la atmósfera del evento era festiva y se destacaba por el buen comportamiento del público, según palabras del propio Zabaleta minutos antes del accidente. Sin embargo, la acción peligrosa y temeraria de uno de los asistentes cambió el rumbo de la noche. De acuerdo con la información presentada, la persona que lanzó la bengala habría estado bajo los efectos del alcohol, lo cual pone en evidencia la falta de precaución y control en el manejo de productos pirotécnicos en este tipo de celebraciones.

Tras el lanzamiento del artefacto y el susto vivido sobre el escenario, miembros del personal de logística actuaron de inmediato para proteger al cantante, quien dejó la tarima visiblemente afectado por la situación. Hasta el momento no hay información confirmada sobre si Beto Zabaleta regresó a culminar su concierto luego del incidente, ya que los registros recopilados muestran únicamente el momento de la interrupción y la salida del artista, sin detalles adicionales sobre la reanudación de la presentación.

El episodio resultó especialmente desconcertante, pues ocurría justo después de que el mismo Beto Zabaleta resaltara el ambiente positivo y la buena conducta de los asistentes. La imprudencia de un espectador, en consecuencia, rompió con la armonía de la noche y generó rechazo entre quienes presenciaron el hecho. Zabaleta, figura emblemática del folclore vallenato, había llegado a El Difícil con un repertorio de éxitos como ‘Benditos Versos’, ‘La Mitad de Mi Vida’, ‘Un Collar de Versos’, ‘Gitana’ y ‘Bendito Diciembre’, canciones que han marcado su carrera y que lo posicionan como una de las grandes voces del género.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó durante el concierto de Beto Zabaleta en El Difícil, Magdalena, en las fiestas patronales 2026?

Durante la presentación de Beto Zabaleta en El Difícil, Magdalena, una bengala de gran tamaño fue lanzada desde el público y pasó cerca de la cabeza del cantante mientras interpretaba una de sus canciones. El artista reaccionó esquivando el artefacto pirotécnico y abandonó el escenario, siendo protegido por el personal de logística. No hay certeza sobre si el concierto continuó después del incidente.

¿Por qué se interrumpió el concierto de Beto Zabaleta y cuál fue la reacción del público?

El concierto se interrumpió debido a la peligrosa acción de un espectador que, presuntamente bajo influencia del alcohol, arrojó una bengala tipo bazuca en dirección al artista. Este hecho, que contrastó con el buen comportamiento previo de los asistentes, generó rechazo y preocupación entre quienes presenciaban el evento, pues comprometió la seguridad tanto del cantante como del público.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.