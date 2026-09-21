Por: EL PILON SA

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Elvis Crespo, reconocido cantautor puertorriqueño y una de las figuras más influyentes del merengue internacional, reveló recientemente detalles de su relación musical y personal con el icónico ‘Cacique de La Junta’, Diomedes Díaz. En una entrevista con la emisora Tropicana, Crespo abordó cómo la música del referente del folclor vallenato colombiano ha sido determinante en su vida artística, trascendiendo la simple admiración por el género.

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La conexión entre Crespo y Díaz va mucho más allá del gusto musical. De acuerdo con lo expresado por el artista caribeño, el punto de partida fue una curiosa coincidencia familiar que él mismo califica como sorprendente. Relató que, durante su primera visita a Bogotá a finales de 1998 e inicios de 1999, descubrió que tanto el nombre como el primer apellido de Diomedes Díaz coincidían exactamente con los de sus propios padres. “Vengo a Bogotá a mi primera promoción a finales del 98 y principios del 99 y Diomedes cautiva mi atención porque mi padre se llama Diomedes y mi madre es Irene Díaz. Diomedes Díaz, papi y mami, y veo en la tv que tuvo un momento complicado”, narró Crespo.

Este vínculo llevó al ‘Rey del Merengue’ a buscar de inmediato la discografía de Diomedes Díaz, tras escuchar en la televisión algunos fragmentos de sus canciones. Fascinado por la fuerza emocional y la riqueza lírica de sus composiciones, Elvis Crespo se desplazó hasta la sede de Sony en Bogotá, con el objetivo de adquirir las producciones discográficas del cantautor guajiro e impregnar el merengue con matices del vallenato, género representado y exaltado por Díaz.

Elvis Crespo destacó que grabó una versión tropicalizada del tema “No Comprendo”, la cual incluyó en su álbum ‘Píntame’, producido por la disquera Sony. Ese trabajo discográfico no solo le permitió experimentar con la fusión de géneros, sino que también le abrió el camino a obtener un Grammy Americano, consolidando así la importancia del repertorio de Diomedes en su carrera.

La marca de Díaz quedó registrada años después con ‘Diomedizao’, un trabajo musical con el que Crespo rindió homenaje al legado del ‘Cacique de La Junta’. Este tributo evidenció la profundidad e influencia del maestro vallenato en la vida y obra del artista puertorriqueño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influyó Diomedes Díaz en la carrera de Elvis Crespo?

La influencia de Diomedes Díaz en la carrera de Elvis Crespo se manifestó a través de la curiosa coincidencia de los nombres de sus padres, lo que llevó al puertorriqueño a interesarse por el vallenato del ‘Cacique de La Junta’. Esto motivó a Crespo a explorar y reinterpretar la música de Díaz, fusionando su propio estilo con el folclor colombiano y logrando reconocimiento internacional, reflejado en el Grammy que obtuvo con el álbum ‘Píntame’.

¿Qué significa ‘tropicalizar’ una canción y cómo lo hizo Elvis Crespo?

‘Tropicalizar’ una canción implica adaptar un tema de otro género musical a los ritmos y estilos propios de la música tropical, como el merengue. En el caso de Elvis Crespo, él interpretó el tema “No Comprendo” de Diomedes Díaz con arreglos y ritmo de merengue, llevándolo así a nuevos públicos y fusionando dos tradiciones musicales caribeñas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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