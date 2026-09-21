Por: Portal Bogotá

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La exposición ‘Bogotá Revelada’ 2025 se posiciona como uno de los eventos culturales destacados en la agenda de la ciudad y es fruto de la invitación organizada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y BibloRed, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Un total de 172 fotógrafos y fotógrafas, vinculados a 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', respondieron a esta convocatoria, mostrando desde diversas perspectivas la vida y la memoria colectiva de la capital. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía, los trabajos ganadores ofrecen un diálogo visual sobre las múltiples formas de habitar y representar Bogotá, llevando al público a reflexionar sobre el tejido urbano y social de la ciudad.

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Esta muestra puede visitarse en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal hasta el 1 de noviembre de 2026. Durante este lapso, la exposición estará acompañada de diferentes actividades de mediación, en las que la fotografía servirá como punto de partida para nuevas formas de encuentro y aprendizaje. Entre estas actividades se destaca un taller de ilustración enfocado en la exploración de la luz, donde se impulsa a los participantes a experimentar cómo la luz puede revelar, ocultar y transformar las imágenes. Inspirados por las fotografías expuestas, quienes asistan jugarán con técnicas como la antotipia, que utiliza extractos vegetales para fijar imágenes, y con conceptos como sombra y contraste, siempre con Bogotá y la cotidianidad como hilo conductor. Este taller se realizará el miércoles 23 de septiembre de 2026 a las 3:00 p. m. en la misma biblioteca.

Por otra parte, la programación incluye una master class dirigida por Alejandro López, fotógrafo y docente de la Escuela de Cine y Fotografía Zona Cinco. Bajo el título "Fragmentos de luz: el cuerpo a través de la fotografía", esta sesión propone un recorrido técnico y conceptual desde lo básico hasta lo avanzado, explorando el cuerpo, la luz, el encuadre, la composición, las texturas y las formas con el propósito de dotar a cada imagen de expresión y narrativa. Esta actividad tendrá lugar el jueves 24 de septiembre a las 2:00 p. m. en la Sala LabCo de la biblioteca.

En suma, ‘Bogotá Revelada’ no solo exhibe el talento fotográfico, sino que también estimula la exploración y el diálogo sobre la identidad urbana y cultural de la ciudad, de acuerdo con la visión de la SDCRD y BibloRed.

¿Cómo participar en la exposición ‘Bogotá Revelada’ en Bogotá?

Para hacer parte de la exposición ‘Bogotá Revelada’, las personas debían participar en la invitación cultural lanzada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y BibloRed. En la edición mencionada, participaron 172 fotógrafos y fotógrafas vinculados con ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. La exposición resultante presenta los trabajos seleccionados por el jurado de la convocatoria oficial.

¿Qué actividades ofrece la programación de ‘Bogotá Revelada’ en la Biblioteca Gabriel García Márquez?

La programación en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal para ‘Bogotá Revelada’ incluye talleres y clases magistrales, como el taller de ilustración sobre la exploración de la luz y la master class "Fragmentos de luz: el cuerpo a través de la fotografía" impartida por Alejandro López. Estas actividades buscan profundizar en el uso creativo de la luz y la composición, invitando a explorar nuevas maneras de representar la cotidianidad de Bogotá a través de la fotografía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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