Por: EL PILON SA

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Abelardo de la Espriella Juris, padre del actual presidente de Colombia, tendrá que someterse a una cirugía de corazón abierto este lunes 21 de septiembre tras ser diagnosticado con una afección cardíaca severa. El reconocido abogado de 73 años permanece hospitalizado en la Fundación Clínica Shaio, también conocida como La Cardio, en Bogotá, donde el equipo médico detectó obstrucciones en cuatro vasos coronarios, lo que motivó la intervención quirúrgica. El propio De la Espriella Juris confirmó la noticia en su cuenta oficial de Instagram, red en la cual suma cerca de 179.000 seguidores. “Hoy 21 de septiembre de 2026 me operan de corazón abierto, ruego a mis seguidores que oren por mí, para que Chao Pescao siga divirtiéndolos. Chao Pescao”, escribió antes de ser llevado a cirugía, haciendo una solicitud pública de oraciones por su salud.

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La trayectoria de Abelardo de la Espriella Juris ha estado marcada por su profundo vínculo con el derecho y los asuntos públicos. Nacido en Sahagún, Córdoba, optó por especializarse en derecho notarial, desempeñando durante más de quince años el cargo de notario en ciudades como Cartagena y Bogotá. Además de su reconocida labor como notario, incursionó en la política regional durante los años 80 cuando fue elegido diputado de la Asamblea Departamental de Córdoba por el Partido Liberal. Posteriormente, en 1989, asumió como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba hasta 1994. Ese mismo año, buscando ampliar su influencia, se postuló sin éxito a la Gobernación de Córdoba respaldado por el partido Nuevo Liberalismo frente a Carlos Buelvas Aldana.

El nombre de De la Espriella Juris regresó al escenario político nacional años más tarde. Aunque no consiguió una curul en el Congreso en las elecciones de 2002, fue nombrado notario de Cartagena durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, manteniendo una relación cercana con este expresidente y con sectores del Centro Democrático. Terminados sus años en Cartagena, siguió ejerciendo como notario en Bogotá.

En redes sociales, se define como “Campesino-Sobreviviente del COVID-Entubado-Doctor en Derecho y Ciencias Sociales”, y ha forjado una sólida conexión con el público al compartir videos de cocina caribeña. Abelardo de la Espriella Juris está casado con María Eugenia Otero Aldana y es padre de tres hijos, entre los que se cuenta el actual presidente de Colombia, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero; Abelardo Tercero, conocido como Abelardo III, y María del Mar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente de Colombia?

Abelardo de la Espriella Juris es un abogado colombiano de Sahagún, Córdoba, con una amplia trayectoria en derecho notarial y en el servicio público. Ocupó cargos como notario en diferentes ciudades, fue diputado de la Asamblea Departamental, magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba y ocupado en la vida política nacional. Además, es conocido por su cercanía al expresidente Álvaro Uribe Vélez y es padre del actual presidente de Colombia.

¿Cuál es la situación médica actual de Abelardo de la Espriella Juris?

Según confirmó el propio Abelardo de la Espriella Juris en su cuenta de Instagram, enfrenta una delicada situación de salud por obstrucciones en cuatro vasos coronarios y será sometido a una cirugía de corazón abierto en Bogotá. Permanece hospitalizado en La Cardio, donde recibe la atención médica necesaria y ha pedido oraciones públicas por su recuperación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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