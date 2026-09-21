Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo sismo de magnitud 4,0 se registró este lunes 21 de septiembre, a las 9:48 de la mañana, en Chaparral, al sur del Tolima. Este movimiento telúrico, de acuerdo con la información consignada, tuvo una profundidad superficial, característica que tiende a aumentar la percepción del temblor en la superficie. El evento sísmico ocurrió en medio de una intensa seguidilla de temblores que ha sido motivo de preocupación para la población de la región durante la jornada.

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El impacto del movimiento no solo se sintió en Chaparral, sino también en Ibagué, la capital del departamento. En esta ciudad, varias edificaciones ubicadas en el centro fueron evacuadas de manera preventiva. Entre las instalaciones desalojadas está la Gobernación del Tolima, según señalaron los reportes emitidos en la mañana. Estas acciones responden a los protocolos de seguridad establecidos ante eventos sísmicos de magnitud considerable, buscando salvaguardar la integridad de los habitantes ante posibles réplicas o daños estructurales.

La actividad sísmica se mantuvo constante desde la madrugada. Según lo informado, hasta las primeras horas de la mañana se habían contabilizado 24 temblores, con magnitudes que alcanzaron hasta 3,2. Minutos después del movimiento principal de 4,0, a las 9:57 a. m., un nuevo sismo de magnitud 3,0 fue registrado, también superficial y con epicentro en Chaparral. Con este último evento, el número de sismos reportados durante la mañana ascendió a 26.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la mayoría de los movimientos se han concentrado en el área de Chaparral, y varios presentan una profundidad superficial, lo que puede explicar la intensidad con la que se han sentido en la región. El SGC continúa monitoreando y actualizando los parámetros de cada evento a medida que avanza la revisión de los registros. Además, la entidad recomendó a las personas que hayan percibido los temblores reportarlos a través de Sismo Sentido, una plataforma digital que permite recolectar información sobre la forma en que los movimientos son experimentados en distintas zonas del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentan seguidillas de sismos en regiones como Chaparral, Tolima?

Las seguidillas de sismos, como la vivida en Chaparral, suelen estar relacionadas con procesos geológicos propios de la región; sin embargo, de acuerdo con lo reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en el registro oficial, se enfatiza que la mayoría de estos temblores presentan características superficiales, lo que puede incrementar la percepción de los movimientos por parte de la comunidad y provocar mayores medidas de prevención en zonas cercanas al epicentro.

¿Qué es una profundidad superficial en un evento sísmico?

En términos técnicos, cuando se habla de profundidad superficial en un evento sísmico, se hace referencia a que el origen del movimiento está ubicado a poca distancia vertical desde la superficie terrestre. Esto se traduce en una mayor percepción del sismo en la zona cercana al epicentro, como ocurrió en Chaparral e Ibagué, lo que explica que las edificaciones fueran evacuadas como medida de prevención.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.