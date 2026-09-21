Seis EPS en Colombia cerraron 2025 con patrimonio negativo debido al alto nivel de endeudamiento, acumulando en conjunto un déficit cercano a $9 billones, según información de la Supersociedades.

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Famisanar registró el mayor déficit patrimonial, con -$2,8 billones, luego de que sus pasivos alcanzaran $3,7 billones frente a activos por $890.641 millones. Su nivel de endeudamiento llegó a 415,4%.

Sanitas ocupó el segundo lugar, con un patrimonio negativo de $2,6 billones. La EPS tuvo activos por $2,2 billones y pasivos por $4,8 billones, mientras que sus ingresos operacionales durante 2025 fueron de $11,7 billones.

Emssanar presentó un déficit de $2,2 billones, con un endeudamiento de 520%, mientras que Savia Salud cerró con un patrimonio negativo de $1,5 billones y deudas 11,4 veces superiores a sus activos.

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La lista la completan Asmet Salud, con un déficit de $1,51 billones, y Mutual Ser, con -$265.120 millones.

El deterioro refleja la presión financiera que enfrenta el sistema de salud. Famisanar aseguró que trabaja en eficiencia operativa, control del gasto, optimización de contratos y auditorías, además de acuerdos de pago con acreedores para reducir sus cuentas pendientes.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.