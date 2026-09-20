Por: El Espectador

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Un temblor de magnitud 4.1 sacudió la madrugada de este domingo, 20 de septiembre, el departamento del Tolima. Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro del sismo fue el municipio de Chaparral y se registró a las 4:52 a.m. La profundidad fue catalogada como “superficial” por el SGC, lo que significa que ocurrió a menos de 30 kilómetros bajo la superficie, haciendo que sus efectos fueran percibidos con mayor intensidad en las zonas cercanas.

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Usuarios de la red social X reportaron que el movimiento telúrico se sintió con fuerza en varias localidades del Tolima, especialmente en San Antonio, así como en áreas puntuales de los departamentos vecinos de Quindío y Risaralda. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales graves ni víctimas por este suceso.

La actividad sísmica en Colombia es una constante por su compleja configuración geológica y tectónica. El SGC explica que el país está ubicado en la zona de contacto entre varias placas: la placa de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe. Este encuentro de grandes fragmentos de la corteza provoca numerosos sismos en amplias regiones del territorio nacional. La mayor intensidad de eventos sísmicos se registra en la zona del Pacífico, consecuencia de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, y en la zona andina, donde existen cadenas montañosas y actividad volcánica asociada.

Un punto de especial interés es el llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, cercano al municipio de Los Santos, donde ocurre el 60% de los sismos del país, según datos del SGC. Esta es una de las tres regiones del mundo con una concentración inusualmente alta de actividad sísmica constante, junto con las zonas de Vrancea en Rumania y Hindu-Kush en Afganistán.

El monitoreo constante ha permitido identificar que, en promedio, Colombia registra unos 2.500 eventos sísmicos mensuales. Desde hace tres décadas, cuando la Red Sismológica Nacional inició sus registros, se han contabilizado cerca de 300.000 movimientos telúricos.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es sísmicamente activa porque está ubicada en la convergencia de tres placas tectónicas principales: Nazca, Sudamérica y Caribe. El choque y la subducción de estas placas originan zonas con alta actividad sísmica, como la región del Pacífico y el Nido Sísmico de Bucaramanga, lo que explica la frecuencia y variabilidad de los movimientos sísmicos en el país, según el Servicio Geológico Colombiano.

¿Cómo funcionan las alertas tempranas de sismos en celulares?

Las alertas tempranas de sismos en celulares utilizan redes de sensores para identificar las ondas sísmicas iniciales que se propagan después de un sismo. Cuando estos sensores detectan las primeras vibraciones, envían en tiempo real una notificación a los dispositivos móviles antes de que se sientan las ondas más fuertes. Este sistema no predice el sismo, pero ofrece segundos cruciales para que las personas puedan tomar medidas de protección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.