Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos movimientos sísmicos fueron detectados este domingo 20 de septiembre en el municipio de Chaparral, Tolima, según el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El primer sismo de la jornada ocurrió a las 4:52 a. m., con una magnitud de 4,1 y profundidad superficial. En los reportes publicados por el SGC se destacó que este evento fue sentido por habitantes de distintos sectores de Ibagué, capital del departamento.

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Según testimonios recogidos en redes sociales, varias personas despertaron debido al movimiento telúrico y describieron detalles particulares sobre la percepción del sismo. Entre los comentarios compartidos, un ciudadano señaló que "se sintió duro y con ruido", mientras otro lo catalogó como un movimiento "fuerte pero corto y un sonido extraño". Otras personas también relataron que, a pesar de las características del sismo, este fue lo suficientemente notorio durante la madrugada como para despertar a sus familias.

La atención en el departamento persistió cuando, apenas unas horas después, el Servicio Geológico Colombiano confirmó un segundo evento sísmico en Chaparral a las 7:42 a. m., esta vez de magnitud 2,5 y nuevamente con profundidad superficial. El seguimiento del SGC señala que ambos movimientos ocurrieron en condiciones similares en cuanto a profundidad, lo que se traduce en mayor percepción por parte de la ciudadanía, aun cuando los niveles de magnitud difieren considerablemente.

Hasta el momento, la información entregada por el Servicio Geológico Colombiano indica que no se han presentado afectaciones materiales ni personales en la región asociadas con los dos sismos reportados en Chaparral durante este domingo. Además, la entidad recordó la importancia de que quienes sintieron los movimientos sísmicos registren sus testimonios en la plataforma Sismo Sentido, una herramienta que ayuda a precisar la intensidad y el alcance de los sismos a partir de los reportes ciudadanos.

El seguimiento constante del SGC y la pronta reacción de la comunidad reflejan la atención con la que habitantes y autoridades monitorean la actividad sísmica en el departamento de Tolima, especialmente cuando se presentan eventos sucesivos en un mismo municipio y en intervalos de pocas horas.

¿Qué significa un sismo de “profundidad superficial”?

Un sismo de “profundidad superficial” es aquel cuyo foco se encuentra a poca distancia de la superficie terrestre, lo que puede hacer que el movimiento se perciba con mayor intensidad por parte de la población. Según el Servicio Geológico Colombiano, ambos sismos registrados en Chaparral tuvieron esta característica.

¿Cómo pueden los ciudadanos reportar un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano recomienda a quienes sientan un temblor que lo reporten a través de la plataforma Sismo Sentido. Esta herramienta recoge información directa de la comunidad, lo que facilita determinar en qué sectores se percibió el sismo y con qué intensidad, ayudando así a las autoridades en el monitoreo y análisis de estos eventos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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