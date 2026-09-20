Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 4,1 sacudió a los habitantes de Chaparral, en el departamento del Tolima, durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre. El evento, registrado a las 4:52 a. m., tuvo una profundidad superficial, lo que implica que el movimiento telúrico se originó muy cerca de la superficie terrestre, algo que suele aumentar la percepción del temblor en las zonas cercanas a su epicentro, de acuerdo con el boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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La información suministrada por el SGC precisó que el epicentro se localizó en el municipio de Chaparral. Poco después, los primeros reportes ciudadanos comenzaron a circular especialmente desde Ibagué, donde varios residentes manifestaron haber sentido el sismo. "Se sintió duro y con ruido", manifestó una ciudadana en redes sociales, reflejando la inquietud provocada por el evento. Otros testimonios describieron el movimiento como algo "fuerte pero corto y un sonido extraño", mientras que distintos usuarios coincidieron en que el temblor fue perceptible en varios sectores de la capital tolimense.

Además de este primer temblor, el SGC informó la ocurrencia de un segundo sismo en la misma zona pocas horas después. A las 6:24 a. m., se registró otro evento sísmico de magnitud 2,5, también con profundidad superficial y con epicentro en Chaparral. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la comunidad puede reportar si registró el movimiento a través de la plataforma Sismo Sentido, la cual está dispuesta para que los ciudadanos contribuyan con información útil sobre la percepción y posibles efectos del fenómeno.

Hasta el cierre de la información proporcionada por las autoridades, no se habían reportado afectaciones o daños materiales derivados de estos eventos sísmicos. El SGC insiste en la importancia de estos reportes ciudadanos para complementar la información técnica y facilitar el monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en regiones vulnerables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa un sismo con profundidad superficial y cómo se percibe?

Un sismo con profundidad superficial se refiere a aquel cuyo foco sísmico o punto de origen se encuentra muy cerca de la superficie de la tierra. Según el Servicio Geológico Colombiano, este tipo de sismos suelen ser más perceptibles por la población cercana, incluso si su magnitud no es muy alta, ya que la energía se transmite de manera más directa y rápida hacia la superficie.

¿Dónde reportar si usted sintió el sismo en Chaparral o Ibagué?

El Servicio Geológico Colombiano recomendó a los ciudadanos que hayan percibido el sismo utilizar su plataforma Sismo Sentido. Esta herramienta permite que las personas envíen reportes sobre su experiencia y percepción del temblor, datos que son valiosos para complementar los registros oficiales y evaluar posibles efectos locales en regiones como Chaparral e Ibagué.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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