Un sismo de magnitud 2,9 se registró durante la noche de este sábado, 19 de septiembre, en Andalucía, Valle del Cauca, y aunque se trató de un movimiento de baja magnitud, habitantes de algunos municipios del centro del departamento aseguraron haberlo sentido con fuerza.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Dos temblores fuertes en menos de una hora volvieron a sacudir Chocó; ciudadanos reportaron extraño rugido)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el movimiento a las 11:15 p. m., con una profundidad superficial y epicentro ubicado aproximadamente a 4 kilómetros de Andalucía.

La poca profundidad es un dato importante para entender por qué un temblor de magnitud relativamente baja puede provocar una percepción clara entre quienes se encuentran cerca del epicentro.

Lee También

En Tuluá, por ejemplo, residentes señalaron que el movimiento se sintió con fuerza y que tuvo una duración que les llamó la atención. En contraste, habitantes de sectores del norte de Cali indicaron que no percibieron el sismo.

¿Por qué un sismo de 2,9 puede sentirse fuerte?

El SGC explica que magnitud e intensidad no son lo mismo. La magnitud corresponde a la energía liberada por el sismo en el lugar donde se origina, mientras que la intensidad describe los efectos y la manera en que el movimiento es percibido en diferentes lugares.

Por eso, un mismo sismo puede sentirse de manera diferente dependiendo de factores como la distancia al epicentro y las condiciones del lugar.

En este caso, el movimiento fue reportado como superficial, un elemento que ayuda a entender la percepción de quienes estaban cerca de Andalucía y otros sectores del centro del Valle.

La diferencia entre lo que sintieron los habitantes también queda reflejada en los reportes ciudadanos: mientras en Tuluá hubo personas que describieron un movimiento fuerte, en algunas zonas de Cali no fue percibido.

El SGC cuenta precisamente con el sistema Sismo Sentido, mediante el cual los ciudadanos pueden reportar dónde estaban y qué efectos observaron. Esa información permite estimar posteriormente la intensidad del movimiento en diferentes puntos.

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

El epicentro se ubicó aproximadamente a 4 kilómetros de Andalucía, municipio localizado en el centro del Valle del Cauca.

El movimiento se produjo en una zona relativamente cercana a otros municipios del departamento, por lo que la percepción pudo variar dependiendo de la distancia y de las condiciones particulares de cada sitio.

Datos del sismo reportado:

Magnitud: 2,9.

2,9. Municipio de referencia: Andalucía, Valle del Cauca.

Andalucía, Valle del Cauca. Hora: 11:15 p. m. del 19 de septiembre de 2026.

11:15 p. m. del 19 de septiembre de 2026. Epicentro: aproximadamente 4 kilómetros de Andalucía.

aproximadamente 4 kilómetros de Andalucía. Profundidad: superficial.

Por ahora, el dato más relevante es el contraste entre la magnitud 2,9 y la manera en que fue percibido en algunas poblaciones del centro del Valle. El SGC continúa recopilando reportes ciudadanos para conocer la intensidad del movimiento en los distintos lugares donde fue sentido.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.