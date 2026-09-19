Por: El Espectador

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El misterio que rodea la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes en Antioquia sigue sin resolverse plenamente, pero este sábado 19 de septiembre se presentó un avance importante en el proceso judicial. Según informó la Fiscalía, fue enviado a la cárcel un hombre señalado de estar implicado en la retención y posterior desaparición del ingeniero en 2022. Para el momento de los hechos, ocurridos el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, el acusado tenía 17 años, por lo que el proceso judicial en su contra se lleva a cabo bajo los lineamientos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

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De acuerdo con la Fiscalía, ese día, Andrés Camilo Peláez se encontraba realizando labores para una empresa pública en el municipio mencionado. En esas circunstancias fue interceptado por varias personas armadas, quienes lo intimidaron con armas blancas y un revólver. Lo obligaron a subir a un camión y lo llevaron a un inmueble cercano, donde continuaron las acciones en su contra. Las pruebas recopiladas indican que el detenido, entonces menor de edad, coordinó con otros integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘El Mesa’ las actividades de seguimiento que facilitaron la retención del ingeniero. El procesado habría estado presente en la vivienda a la que fue llevado Peláez y también en la zona rural del municipio, donde supuestamente permaneció la víctima después de su retención.

Un dato relevante presentado por la Fiscalía es que el joven, ahora mayor de edad, “de manera libre y voluntaria aseguró conocer el lugar en el que presuntamente fue sepultada la víctima y meses después exhumada para arrojar su cuerpo al río San Andrés". Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Antioquia le imputó el delito de desaparición forzada agravada, cargo que el implicado aceptó. Actualmente se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario por otros hechos bajo investigación.

En este caso, ya fueron judicializadas otras dos personas: Juan Fernando Tapias Guzmán, alias ‘Juanchito’, quien obtuvo su libertad el 4 de febrero de 2025 por vencimiento de términos, y José Fernando Chavarría Ramírez, alias ‘Huevito’. Cabe resaltar que Peláez Yepes estaba contratado por Hidroituango y desarrollaba una interventoría ambiental en la zona cuando desapareció. La fuente original de la información es la Fiscalía, conforme lo recogió El Espectador.

¿Cuál es el avance más reciente en la investigación sobre la desaparición de Andrés Camilo Peláez en Antioquia?

El desarrollo más reciente informado por la Fiscalía es la detención y judicialización de un hombre que, en el momento de los hechos, era menor de edad. Este joven fue vinculado con la retención y desaparición del ingeniero y aceptó el cargo de desaparición forzada agravada. La investigación se mantiene abierta con otros implicados ya procesados, y la Fiscalía sostiene que el acusado brindó datos sobre el destino del cuerpo de la víctima.

¿Qué es el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y cómo se aplicó en este caso?

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es un marco jurídico y procesal diseñado en Colombia para tratar delitos cometidos por menores de 18 años. En el caso del procesado, dado que tenía 17 años cuando ocurrió la desaparición, su judicialización sigue este sistema, el cual implica procedimientos y sanciones diferenciadas respecto a los mayores de edad, acorde al derecho penal juvenil del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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