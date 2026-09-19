Un incendio forestal de gran magnitud permanece activo durante la noche de este sábado en el cerro San Marcos, en Villa de Leyva, Boyacá, donde las condiciones del terreno y los fuertes vientos están dificultando las labores para controlar las llamas.

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(Vea también: Incendios forestales afectan sectores rurales de Rovira, Tolima y generan alerta entre comunidades locales)

La emergencia se concentra en el sector conocido como La Marmolera, una zona del cerro en la que el fuego presenta llamas altas y avanza a gran velocidad.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó, con base en el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos, que se trata de un incendio de comportamiento elíptico y de alta velocidad, además de señalar que es el de mayor magnitud registrado en el país durante la jornada.

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Las imágenes conocidas durante la noche muestran una columna de humo y llamas intensas que pueden observarse desde sectores cercanos a la población.

#ATENCIÓN | Continúa el incendio forestal en el cerro San Marcos de Villa de Leyva, las llamas permanecen activas en el sector La Marmolera, donde los fuertes vientos dificultan las labores de control y favorecen la propagación. Bomberos y comunidad trabajan para contener la… pic.twitter.com/kfwb5Y50wG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 19, 2026

¿Dónde queda el cerro San Marcos?

El cerro San Marcos está ubicado en Villa de Leyva, uno de los principales destinos turísticos de Boyacá. El municipio se encuentra en la provincia de Ricaurte, aproximadamente a 40 kilómetros de Tunja.

El cerro forma parte del paisaje montañoso que rodea al municipio y se encuentra en las inmediaciones de la zona urbana de Villa de Leyva.

Precisamente, una de las preocupaciones durante la emergencia es que el comportamiento del incendio pueda acercarse al casco urbano, por lo que ya se dispuso maquinaria extintora en un punto considerado de mayor riesgo.

De acuerdo con el reporte entregado por el ministro, esta medida busca que los equipos estén preparados para proteger la población si fuera necesario.

Bomberos y comunidad trabajan para controlar las llamas

Desde que comenzó la emergencia, Bomberos de Villa de Leyva trabajan en el lugar con apoyo de organismos de socorro, municipios cercanos y habitantes de la zona.

Al operativo se han sumado unidades de Tunja y Tinjacá, así como integrantes de la Defensa Civil, la comunidad y refuerzos procedentes de Samacá y Cundinamarca.

Uno de los principales obstáculos son los fuertes vientos, que pueden acelerar la propagación del fuego y dificultar el trabajo de los equipos en tierra.

El ministro del Interior señaló que la Dirección Nacional de Bomberos está coordinando la respuesta y que su director, el capitán Miranda, se desplazará hasta la zona para atender personalmente la emergencia.

Según Lara, el funcionario ya había enfrentado hace ocho años un incendio de características similares en el mismo cerro.

Como Ministro del Interior, informo el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos sobre el incendio forestal en Villa de Leyva, Boyacá: Es un incendio elíptico, de alta velocidad y llamas altas. Es el de mayor magnitud en el país en el día de hoy. Está en una esquina del… https://t.co/QUdvrZ5DW5 — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 20, 2026

Preparan apoyo aéreo para combatir el incendio

La emergencia también tendrá apoyo desde el aire. De acuerdo con el reporte oficial entregado por el ministro, un helicóptero de la Fuerza Aérea saldrá desde Tolima para comenzar las primeras descargas durante la mañana de este domingo.

La solicitud de apoyo aéreo había cobrado relevancia durante la noche debido a la magnitud de las llamas y a las dificultades para contenerlas únicamente desde tierra.

Por ahora, el incendio continúa activo y los organismos de emergencia mantienen las labores de control en el cerro San Marcos, mientras permanecen atentos a su comportamiento y a cualquier eventual acercamiento hacia zonas pobladas.

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