Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La agenda del gobierno de Abelardo de la Espriella ha entrado en una fase decisiva, enfocada en trasladar la gestión estatal fuera de Bogotá para impactar directamente a las regiones. De acuerdo con la información de El Espectador, desde el viernes 18 de agosto, ministros clave emprendieron recorridos por el país, siguiendo la instrucción presidencial de convertir los proyectos en realidades tangibles en los territorios y no en simples documentos archivados. El mismo presidente acompañó a su gabinete en La Guajira un día antes, iniciando lo que han denominado “El milagro de las regiones”, que proyecta llegar a los 32 departamentos colombianos. Según De la Espriella, la meta es sencilla pero ambiciosa: que ni alcaldes ni gobernadores tengan que suplicar ayuda en la capital, sino que el Estado se descentralice y actúe en el terreno.

Sigue a PULZO en Discover

Este enfoque, si bien era una promesa desde la campaña, se había retardado por la emergencia del terremoto ocurrido el 10 de agosto. Tras cuarenta días centrados en la reconstrucción, la administración reactivó su agenda regional con el desembolso de recursos y la firma de actos administrativos para acelerar obras en infraestructura vial, agua potable, salud y vivienda. Por ejemplo, para La Guajira anunciaron COP 7.500 millones para agua potable y COP 22.000 millones para una ciudadela destinada a firmantes de paz. Bolívar recibirá COP 200.000 millones orientados a mejoras en el Canal del Dique.

De manera paralela, la administración aprobó cambios en los procesos contractuales bajo la figura de contratación directa por urgencia manifiesta, habilitada tras la declaratoria de emergencia económica. Esto abre la puerta a compras y ajustes contractuales ágiles, superando obstáculos de la Ley 80. De la Espriella, según El Espectador, ya ha expedido numerosos decretos relacionados con la gestión post-terremoto y ha desplegado un frente en el Congreso para proyectos de ley y reformas, destacándose la creación de una “Dirección General de Delegados” para facilitar proyectos regionales y propuestas para reformar la Ley de Orden Público y establecer un marco estricto para el sometimiento de grupos armados.

Al mismo tiempo, la vicepresidencia fortalece relaciones internacionales, como la representación en la Asamblea de Naciones Unidas (ONU) y citas con empresarios en Estados Unidos, todo enfocado en impulsar inversiones extranjeras y cumplir la meta de crecimiento económico. El objetivo final: responder a las demandas ciudadanas en seguridad, reconstrucción y desarrollo, demostrando su capacidad de gestión tanto a nivel nacional como internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la contratación directa por urgencia manifiesta decretada tras el terremoto en Colombia?

La contratación directa por urgencia manifiesta es un mecanismo habilitado por el gobierno debido a la emergencia económica tras el terremoto. Según la información presentada por El Espectador, permite que se firmen contratos de manera ágil, sin la obligatoriedad de cumplir con los procesos regulares establecidos por la Ley 80, otorgando flexibilidad para adicionar o modificar contratos y realizar compras rápidas en grandes superficies. Esto busca garantizar respuestas inmediatas ante situaciones críticas.

¿Cuáles son los principales proyectos regionales que ejecutará el gobierno De la Espriella tras la emergencia?

Entre los proyectos destacados por la administración se encuentran el desembolso de COP 7.500 millones para el abastecimiento de agua potable en La Guajira, COP 22.000 millones para una ciudadela destinada a firmantes de paz en la misma región y COP 200.000 millones para obras en el Canal del Dique en Bolívar. En total, se aprobaron recursos para 187 iniciativas orientadas a vías, salud, recreación y seguridad, en respuesta directa a los acuerdos con entidades territoriales y al contexto de la reconstrucción tras el sismo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.