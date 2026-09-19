Por: El Espectador

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La Expedición Bodytech, una de las carreras atléticas más reconocidas en la ciudad, se tomará varias vías importantes de Bogotá este fin de semana. De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Movilidad, habrá múltiples cierres viales que afectarán tanto corredores principales como avenidas secundarias, especialmente en sectores estratégicos como El Dorado, la avenida La Esperanza, la calle 53 y la avenida NQS.

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La competencia, que contará con un trayecto de 18 kilómetros, comenzará en la zona de la calle 26 con carrera 60. Desde allí, los participantes avanzarán por corredores como la carrera 50, la calle 24A y la avenida La Esperanza, seguirán por la calle 53 hasta alcanzar la avenida NQS. En esta última arteria, los corredores llegarán hasta la calle 79 antes de emprender el regreso al punto de partida, completando así el exigente circuito dispuesto para este año.

Los efectos sobre la movilidad comenzarán a sentirse desde la noche del sábado 19 de septiembre, cuando la calzada de servicio sur de la calle 26, entre la carrera 60 y la zona sin conectantes, permanecerá cerrada desde las 8:00 p. m. hasta la 1:00 p. m. del domingo. Además, parte de la carrera 66 tendrá un cierre parcial desde las 8:00 a. m. del sábado, que se convertirá en cierre total desde las 4:00 a. m. y hasta las 12:30 p. m. del domingo; posteriormente, el cierre volverá a ser parcial hasta las 6:00 p. m.

El domingo en la mañana, desde las 6:00 a. m., la mayoría de los cierres impactarán corredores como las carreras 59, 57, 54, 52, y 51, así como la calle 24A y la avenida La Esperanza. Estos bloqueos se extenderán, dependiendo de cada tramo, hasta entre las 10:30 a. m. y el mediodía. Tramos de la avenida NQS, especialmente entre la diagonal 61C y la calle 79, también estarán inhabilitados temporalmente.

Ante este panorama, la Secretaría de Movilidad recomienda evitar el uso de vehículo particular, planificar los desplazamientos y optar en lo posible por medios alternativos como bicicleta, caminata, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y Transmilenio para quienes deban movilizarse durante la jornada atlética. Los conductores contarán con desvíos sugeridos en vías como la carrera 36A y la calle 63, para facilitar la circulación en medio de las restricciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cierres viales por la Expedición Bodytech en Bogotá?

Los principales cierres viales tendrán lugar en la calle 26, especialmente en su calzada de servicio sur, la carrera 66, varias carreras paralelas como la 59, 57, 54, 52 y 51, la calle 24A, la avenida La Esperanza, la carrera 50, la calle 53 y tramos estratégicos de la avenida NQS, donde los cierres se darán entre la diagonal 61C y la calle 79. Los horarios varían dependiendo del sector y van desde la noche del sábado hasta la tarde del domingo.

¿Qué alternativas de movilidad recomendó la Secretaría durante la carrera atlética?

La Secretaría de Movilidad sugirió evitar el vehículo particular durante los horarios de cierres, planificar con anticipación los desplazamientos y utilizar transporte público, bicicleta o caminar como alternativas principales. Además, se establecieron desvíos en diversas vías como la carrera 36A y la calle 63 para facilitar el tránsito en el interior de la ciudad durante el desarrollo de la Expedición Bodytech.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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