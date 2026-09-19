Por: Portal Bogotá

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En la jornada del domingo 20 de septiembre de 2026, varios sectores de Bogotá experimentarán cortes programados de energía eléctrica a causa de trabajos de mantenimiento en las redes de suministro realizados por Enel Colombia, de acuerdo con información difundida por el portal bogota.gov.co. Esta medida preventiva se ha implementado para garantizar la estabilidad y mejorar la calidad del servicio en la ciudad, y requiere especial atención por parte de los habitantes de las zonas afectadas.

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Dentro del cronograma de cortes establecidos para este día, se encuentran programadas interrupciones en tres localidades específicas. En la localidad de Bosa, el corte se llevará a cabo desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., en el Barrio San Diego Bosa, abarcando desde la carrera 79 hasta la carrera 81, y desde la calle 91 sur hasta la 93 sur. De igual manera, la localidad de Fontibón tendrá suspensión del servicio entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m., afectando la zona del Barrio San José de Fontibón, comprendida entre la carrera 99 y la carrera 101, y desde la calle 24 hasta la 26. Finalmente, en la localidad de Kennedy, el corte será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Barrio Santa Catalina, entre las calles 41 sur y 43 sur, y entre la carrera 71 y la carrera 73. Todas estas áreas deberán prepararse para la suspensión temporal del servicio eléctrico.

Enel Colombia ha recomendado a los residentes de los sectores afectados que adopten precauciones para minimizar el impacto del corte. Entre las sugerencias, se destaca desconectar los electrodomésticos durante la intervención, a fin de evitar posibles daños provocados por las fluctuaciones en el voltaje. Asimismo, se aconseja organizar las actividades diarias considerando las horas previstas de interrupción y evitar abrir la nevera con frecuencia para conservar adecuadamente los alimentos refrigerados durante el corte. También se menciona la importancia de permitir el ingreso del personal técnico autorizado, siempre validando su identidad mediante llamada al teléfono 601 5 115 115, para que puedan efectuar los trabajos planificados en edificios, conjuntos residenciales u oficinas en Bogotá y Cundinamarca.

La información publicada por bogota.gov.co enfatiza que estas labores son necesarias para optimizar la infraestructura de suministro y ofrecer un servicio confiable a los usuarios. Las recomendaciones buscan garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos afectados mientras se desarrollan estas importantes labores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán corte de luz el 20 de septiembre de 2026?

Según información oficial de bogota.gov.co, los barrios afectados por el corte programado de luz este domingo 20 de septiembre de 2026 son San Diego Bosa en la localidad de Bosa, San José de Fontibón en Fontibón y Santa Catalina en Kennedy. Cada sector tendrá horarios específicos de suspensión del servicio según lo indicado por Enel Colombia.

¿Qué recomendaciones ofrece Enel Colombia para los cortes de energía programados en Bogotá?

Enel Colombia recomienda, de acuerdo con bogota.gov.co, desconectar los electrodomésticos durante la intervención para evitar daños, organizar las actividades considerando las horas de corte de luz, conservar bien los alimentos evitando abrir la nevera repetidamente y autorizar el ingreso del personal técnico, validando siempre su identidad a través de los canales oficiales proporcionados por la empresa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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