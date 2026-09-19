Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Bogotá conmemora 25 años de trabajo de su Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BibloRed), la red más grande de Colombia. Este aniversario coincide con la obtención del Premio de Alfabetización Rey Sejong, otorgado por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), que distingue el compromiso de BibloRed en la promoción de la lectura y escritura bajo un enfoque intercultural, multilingüe e incluyente. El protagonista de este reconocimiento es el programa 'Escuelas LEO', una propuesta de la Secretaría de Cultura de Bogotá que sobrepasa los modelos convencionales de alfabetización, incorporando en sus actividades lenguas nativas, saberes y experiencias de diferentes comunidades. Según Santiago Trujillo, secretario de Cultura, la distinción premia la innovación en los procesos de enseñanza y el esfuerzo por adaptar la alfabetización a las realidades de la ciudad, incluyendo la participación de pueblos indígenas, población LGTBI y personas migrantes.

Sigue a PULZO en Discover

'Escuelas LEO' arrancó en 2024 y, hasta la fecha, ha beneficiado a más de 10.000 participantes en diversos sectores de Bogotá. Trujillo resalta que a través de BibloRed, las comunidades encuentran espacios cercanos para acercarse a la lectura y la escritura, gracias a la gestión activa de este programa. En el caso de los pueblos indígenas, los dos cabildos muiscas radicados en la capital participan en procesos diseñados para preservar su lengua y fortalecer la memoria ancestral en el territorio que históricamente han habitado. El trabajo conjunto ha permitido, por ejemplo, la instalación de señalización en lengua muisca para identificar frutos, caminos y lugares sagrados, una estrategia que busca evitar la pérdida del idioma ancestral y facilitar la transmisión de conocimientos entre generaciones.

Trujillo enfatiza que el modelo de BibloRed busca romper con el esquema tradicional entre quienes enseñan y quienes aprenden, promoviendo un espacio donde todos tienen la capacidad de leer y escribir el mundo desde distintas perspectivas. Actualmente, BibloRed cuenta con 145 espacios de lectura distribuidos en toda la ciudad, incluyendo bibliotecas emblemáticas como la Virgilio Barco —obra del arquitecto Rogelio Salmona— y otras como El Tunal y Julio Mario Santo Domingo. Según el funcionario, BibloRed encarna un tránsito de lo educativo a lo cultural y comunitario, consolidándose como referente en el fortalecimiento del ecosistema del libro y la lectura, así como en la renovación urbana de Bogotá. El respaldo económico de 30.000 dólares que implica el galardón será reinvertido para continuar los procesos de alfabetización intercultural de 'Escuelas LEO'.

¿Qué reconoce el Premio de Alfabetización Rey Sejong de la Unesco otorgado a BibloRed?

Este reconocimiento exalta la capacidad de BibloRed y su programa 'Escuelas LEO' para innovar en los procesos de alfabetización, integrando lenguas nativas y saberes de diferentes comunidades, un esfuerzo que la Unesco consideró ejemplar a nivel internacional.

¿Cómo fomenta BibloRed la preservación de lenguas indígenas en Bogotá?

BibloRed trabaja directamente con los cabildos muiscas mediante actividades de lectura y escritura en lengua originaria, instalación de señalética en lengua muisca y el fortalecimiento de redes comunitarias que buscan evitar la pérdida de saberes ancestrales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z