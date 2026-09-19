Por: Portal Bogotá

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En el occidente de Bogotá, específicamente en la localidad de Fontibón, se llevó a cabo la recuperación de un predio como consecuencia de un proceso iniciado en 2023 y en cumplimiento de un fallo emitido por un Inspector de Convivencia y Paz. Este operativo, liderado por la Administración distrital, tuvo como prioridad el bienestar de los animales que residían en ese lugar. Según datos proporcionados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), aproximadamente 50 perros y gatos fueron entregados para su cuidado, mientras que el Distrito reportó un total de 53 animales trasladados a un refugio seguro, donde permanecen bajo atención veterinaria en el transcurso del proceso judicial.

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El operativo de recuperación se realizó en la mañana del viernes 18 de septiembre de 2026, con acompañamiento continuo de un equipo médico veterinario del IDPYBA. Esta entidad garantizó que todos los animales recibieran valoración médica, monitoreo de su estado de salud y que se satisficieran sus necesidades de bienestar. Es importante destacar, según lo informado por el IDPYBA, que no se contempla el sacrificio ni la eutanasia de los animales; el Instituto permanecerá atento a nuevas disposiciones de la Inspección de Policía sobre su custodia o posible devolución.

Durante la jornada, la administración del Distrito, en coordinación con la Policía de Bogotá, sostuvo un procedimiento que, de acuerdo con lo relatado por fuentes oficiales, transcurrió de manera pacífica. Sin embargo, dos personas fueron detenidas por presuntas agresiones contra funcionarios distritales. Previamente, la Administración distrital sostuvo conversaciones con la propietaria de la fundación y le ofreció alternativas para la reubicación tanto de ella como de los animales, pero ninguna opción fue aceptada. El propietario recuperó el predio una vez finalizadas las diligencias.

Gustavo Quintero, secretario distrital de Gobierno, aseguró que los animales están ahora en instalaciones adecuadas, bajo la supervisión del personal del IDPYBA, y que el Distrito cumple de esta manera lo dispuesto por las autoridades competentes. Además, el compromiso establecido es que el querellante asumirá la responsabilidad de la alimentación, salud y protección de los animales durante los meses siguientes, mientras se resuelve la situación judicial. El IDPYBA realizará verificaciones periódicas para garantizar el cumplimiento de este compromiso y para mantener informada a la persona desalojada sobre el paradero y estado de los animales, siempre conforme a las órdenes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué funciones cumple el IDPYBA frente a los animales trasladados en Bogotá?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) es responsable de evaluar, proteger y supervisar el bienestar de los animales afectados en operativos como el realizado en Fontibón. Durante el proceso, verifica su salud, asegura su cuidado y no contempla procedimientos de sacrificio o eutanasia, a la espera de disposiciones judiciales sobre su destino.

¿Cómo asegura el Distrito el bienestar de los animales rescatados tras operativos de recuperación de predios?

Según lo informado en el proceso de Fontibón, el Distrito traslada a los animales rescatados a refugios seguros bajo supervisión del IDPYBA, donde reciben atención veterinaria y seguimiento continuo. Además, el querellante se compromete a cubrir la alimentación y necesidades básicas, mientras las autoridades hacen controles periódicos para asegurar el cumplimiento de estos compromisos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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