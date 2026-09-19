Por: Portal Bogotá

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El Día de Amor y Amistad 2026 será la oportunidad ideal para que las familias, amigos y parejas bogotanas vivan una experiencia diferente al aire libre desde los Cerros Orientales. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el sendero peatonal de Monserrate abrirá sus puertas el domingo 20 de septiembre, invitando a ciudadanos y visitantes a recorrer uno de los caminos más emblemáticos de la capital. Esta actividad, incluida dentro de la campaña "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", busca fomentar el esparcimiento y el reencuentro, bajo las medidas de bienestar y respeto por el entorno natural.

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El sendero de Monserrate no solo es un destino deportivo; también es un icono religioso y cultural. Durante el ascenso, las personas atraviesan varias estaciones, culminando en la Basílica del Señor Caído. Este santuario es reconocido por albergar la imagen del 'Santo Cristo Caído a los azotes y clavado en la cruz', una creación del maestro Pedro de Lugo Albarracín, junto a una réplica de la Virgen de Montserrat, semejante a la que se encuentra en el Monasterio de Montserrat en Barcelona, España. Entre las tradiciones más arraigadas está la de los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’, ritual en el que los fieles asisten durante siete domingos consecutivos para pedir por salud, trabajo y bienestar familiar. Además, el sendero ofrece una de las vistas más privilegiadas de la ciudad, permitiendo contemplar la inmensidad de Bogotá desde lo más alto, en una pausa para respirar y admirar el paisaje urbano.

El recorrido, sin embargo, exige preparación y precaución. El IDRD recomienda no consumir comida durante el ascenso, vestir ropa cómoda, utilizar bloqueador solar, hidratarse y acatar las orientaciones del personal. Se sugiere que solo personas mayores de 14 años, sin afecciones cardíacas o respiratorias, realicen el trayecto, y se desaconseja para mujeres embarazadas o personas con movilidad reducida. El sendero carece de baños por la ausencia de acueducto y alcantarillado, por lo que es necesario planear la visita con anticipación. El horario habilitado es de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., exceptuando los martes cuando permanece cerrado por mantenimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDRD para subir al sendero de Monserrate en Bogotá?

Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), se debe evitar consumir alimentos durante el trayecto, usar ropa y calzado cómodos, aplicar bloqueador solar, hidratarse y seguir las indicaciones del personal. Solo es recomendable para personas mayores de 14 años y sin problemas cardíacos o respiratorios. Además, no hay baños disponibles en el sendero.

¿Por qué es emblemático el recorrido al Cerro de Monserrate durante Amor y Amistad en Bogotá?

El ascenso a Monserrate tiene un significado especial porque combina tradición religiosa, turismo y deporte. Es el sitio donde se celebra la costumbre de los 'siete domingos al Señor de Monserrate', y permite a los visitantes admirar la ciudad desde las alturas, integrando la celebración de Amor y Amistad con la cultura capitalina.

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