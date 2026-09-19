Por: Portal Bogotá

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Chapinero Alto, un tradicional barrio de Bogotá, fue reconocido internacionalmente tras ocupar el séptimo lugar entre los 40 mejores barrios del mundo en la lista elaborada para 2026 por la revista Time Out. De acuerdo con la publicación, este sector residencial, ubicado entre montañas y vegetación, se extiende aproximadamente por 16 manzanas y ha sido destacado por la singular mezcla que ofrece a sus habitantes y visitantes: tranquilidad, diversidad y una vibrante oferta gastronómica y creativa. En palabras de Time Out, el atractivo de Chapinero Alto radica en su ambiente inclusivo, con presencia notoria de la comunidad LGBTQ+, artistas, extranjeros, nómadas digitales y estudiantes, lo que le imprime una identidad joven y diversa.

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Entre los elementos que llevaron a Chapinero Alto a recibir tal distinción se encuentra su variada oferta en restaurantes, cafés, bares de vinos, espacios culturales y tiendas. Estos negocios independientes y emprendimientos, dispersos por calles que se mantienen en constante renovación, reflejan la capacidad del sector para transformarse y adaptarse a las nuevas tendencias, creando así una escena gastronómica y cultural en auge. Según Time Out, a esto se suma el hecho de que el barrio combina espacios residenciales que invitan al descanso con una vida nocturna activa y propuestas culturales que lo diferencian de otros sectores de Bogotá.

El proceso de selección para el listado internacional consideró criterios como cultura, negocios locales, gastronomía, vida nocturna, habitabilidad y el sentido de comunidad. El grupo de expertos locales de la red global de Time Out definió los barrios preseleccionados, mientras que un panel editorial fue el encargado de revisarlos a fondo. En el ranking, Chapinero Alto aparece detrás de distritos reconocidos en ciudades de Corea del Sur, Marruecos, Grecia, Estados Unidos, Reino Unido y Japón, lo que resalta el carácter internacional del reconocimiento.

Catherine Chaves, alcaldesa local de Chapinero, valoró el posicionamiento internacional como una oportunidad para mostrar la riqueza natural, cultural y creativa de la localidad. Además, destacó el compromiso de la Alcaldía en continuar fortaleciendo estos espacios y acompañando a quienes hacen posible que Chapinero siga siendo un territorio abierto, diverso y vivo, tanto para quienes residen en el sector como para quienes llegan de otras partes de la ciudad y del mundo.

¿Por qué Chapinero Alto fue elegido entre los mejores barrios del mundo según Time Out?

Time Out eligió a Chapinero Alto dentro de los mejores barrios del mundo tras un proceso riguroso que evaluó cultura, negocios locales, gastronomía, vida nocturna, habitabilidad y sentido de comunidad. El sector sobresalió por su ambiente diverso y creativo, así como por la mezcla de espacios residenciales y comerciales, lo que refleja la transformación y el dinamismo constantes del barrio, de acuerdo con los expertos consultados por la revista.

¿Qué características hacen que Chapinero Alto destaque en gastronomía y cultura en Bogotá?

Chapinero Alto sobresale en Bogotá por su amplia variedad de restaurantes, cafés, bares de vinos y espacios culturales, todos gestionados en su mayoría por negocios independientes. Esta oferta, sumada a la vitalidad de la vida nocturna y a la convivencia de diferentes comunidades, convierte al sector en un referente gastronómico y cultural que enriquece la experiencia tanto de residentes como de visitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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