Por: Portal Bogotá

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El Día Mundial del Donante de Médula Ósea, celebrado este 19 de septiembre, se ha convertido en una oportunidad importante para destacar la solidaridad de quienes deciden dar una esperanza de vida a otros. En el contexto de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), a través de su programa DarCélulas, reconoció públicamente a los más de 20.000 colombianos que ya forman parte del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas. Estos donantes voluntarios han demostrado su compromiso, al punto que quince de ellos ya han logrado ayudar de forma directa a igual número de pacientes en el país, según información divulgada por el IDCBIS.

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Las células progenitoras hematopoyéticas, comúnmente conocidas como ‘células creadoras de la sangre’, son fundamentales en ciertos tratamientos médicos, especialmente para las personas con enfermedades graves de la sangre. Un trasplante de estas células puede abrir posibilidades de recuperación y supervivencia, pero el acceso al tratamiento depende de hallar un donante compatible. Los propios registros oficiales indican que solo tres de cada diez pacientes logran encontrar un donante adecuado dentro de su familia. Por esta razón, el registro de donantes voluntarios se convierte en un recurso invaluable, amplificando significativamente las oportunidades de encontrar personas compatibles.

De acuerdo con IDCBIS, DarCélulas trabaja de manera constante para fortalecer este registro, invitando a más ciudadanos a considerar la posibilidad de sumarse y, así, aumentar el universo de posibles donantes para los pacientes que esperan una segunda oportunidad de vida.

El proceso para ser parte del registro es sencillo, aunque supone un acto de compromiso y altruismo. Una persona interesada debe tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilogramos, gozar de buena salud y cumplir los requisitos médicos que se exigen para este programa. El registro, además de ser gratuito, no obliga a una donación inmediata, sino que recoge la voluntad de ayudar en caso de que en un futuro surja un paciente compatible y necesite el apoyo del donante registrado.

Así, iniciativas como el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas evidencian que la solidaridad puede salvar vidas y que hay miles de colombianos dispuestos a transformar la esperanza en acciones concretas, sin esperar nada a cambio.

¿Cómo funciona el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas en Colombia?

El Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, gestionado por DarCélulas bajo el liderazgo del IDCBIS, incluye a más de 20.000 colombianos dispuestos a ayudar a pacientes que requieran un trasplante. Quienes se inscriben no están obligados a donar inmediatamente, sino que manifiestan su disposición a ser contactados si algún paciente resulta compatible, lo cual amplía las posibilidades de salvar vidas en el país.

¿Qué significa ser donante de médula ósea y quién puede inscribirse?

Ser donante de médula ósea implica estar dispuesto a dar células sanguíneas madres a otra persona con enfermedades graves de la sangre, en caso de que exista compatibilidad. Según el IDCBIS, pueden inscribirse personas entre 18 y 55 años, con un peso superior a 50 kilogramos, en buen estado de salud y que cumplan los criterios médicos del registro. El proceso es gratuito y voluntario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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