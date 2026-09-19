Por: Portal Bogotá

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La recuperación y protección de los ecosistemas en Bogotá avanza con paso firme, según revelan los monitoreos realizados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en la cuenca media del río Bogotá. Entre 2022 y 2026, la CAR documentó la presencia de 99 especies de fauna silvestre en esta importante zona, lo que incluye 92 especies de aves, algunas de ellas catalogadas en categorías de amenaza, de acuerdo con la información divulgada por la misma entidad.

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Este hallazgo es resultado de las acciones del proyecto de adecuación hidrogeomorfológica de las áreas multifuncionales, un esfuerzo enfocado en restaurar corredores biológicos estratégicos y en ofrecer nuevas áreas de alimentación, refugio y reproducción para la fauna silvestre local. En este proceso, se han recuperado espejos de agua, zonas inundables y se ha promovido la revegetalización mediante especies nativas. Además, se ha implementado el control de especies invasoras y el fortalecimiento de la conectividad ecológica, garantizando así un entorno más favorable para la diversidad biológica.

Entre las especies identificadas destacan aves como la tingua bogotana (Rallus semiplumbeus), tingua de pico rojo (Gallinula galeata), chamicero cundiboyacense (Synallaxis subpudica), garza del ganado (Ardea ibis), focha americana (Fulica americana), chorlo solitario (Tringa solitaria), pato canadiense (Spatula discors), pigua (Milvago chimachima), guala de cabeza roja (Cathartes aura), torcaza (Zenaida auriculata) y copetón (Zonotrichia capensis). Asimismo, los monitoreos han permitido registrar especies acuáticas, terrestres y migratorias, evidenciando la amplitud del proceso de restauración.

El subdirector del Fondo de Inversiones e Infraestructura Ambiental de la CAR, Manuel González Malagón, resaltó que la recuperación ecológica genera cambios "positivos y medibles". La presencia de aves bajo alguna amenaza de extinción, afectadas previamente por la disminución de hábitat, indica un progreso ambiental relevante. Estas especies juegan un papel clave en los ecosistemas: ayudan en la dispersión de semillas, el control biológico de insectos y mantienen el equilibrio de las cadenas alimenticias.

No obstante, la CAR subraya que la continuidad de estos avances depende del compromiso ciudadano. Recomiendan a visitantes y habitantes no ingresar a zonas restringidas, no alimentar ni capturar fauna silvestre, y contribuir al cuidado manteniendo limpios estos espacios y controlando las mascotas. Así, la permanencia y regreso de especies emblemáticas puede consolidar la recuperación integral del ecosistema, símbolo del potencial de Bogotá para restablecer su riqueza natural.

¿Cuántas especies de fauna se han registrado en la cuenca media del río Bogotá?

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entre 2022 y 2026 se han registrado 99 especies de fauna silvestre en la cuenca media del río Bogotá. Entre ellas, se destacan 92 especies de aves, varias con alguna categoría de amenaza, lo que demuestra el avance de la recuperación ecológica en la zona.

¿Por qué es importante la recuperación de aves amenazadas en el río Bogotá?

La recuperación de aves en peligro en la cuenca media del río Bogotá es esencial porque estas especies cumplen funciones como la dispersión de semillas, el control de insectos y la estabilidad del equilibrio ecológico. Su regreso indica una notable mejora de los hábitats y refleja el éxito de los esfuerzos de restauración, según lo destacaron los voceros de la CAR.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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