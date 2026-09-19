Por: Portal Bogotá

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El Festival ‘Lectura bajo los árboles’ se prepara para celebrar su edición número 14 el sábado 26 de septiembre de 2026 en el parque de los Novios, en Bogotá, bajo el lema “Lo que nos sostiene: lecturas para acompañarnos”. Según el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la jornada está pensada como un espacio gratuito y al aire libre, donde la literatura y las artes se convierten en puentes para unir comunidades y celebrar la palabra como herramienta de diálogo y resistencia.

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Dentro del festival, la iniciativa Libro al Viento invitará al público a llevar ejemplares ya leídos para compartirlos entre asistentes, con la consigna “tome un libro, léalo y déjelo volar”. De este modo, se fomenta la circulación libre y solidaria de historias, alentando a que los relatos transiten por nuevas manos y así amplíen sus recorridos por la ciudad. Idartes subraya que las actividades abiertas a toda la familia van desde el trueque de libros con BibloRed hasta actividades de mediación, talleres de creación y espectáculos escénicos.

La programación incluye conversaciones y encuentros con reconocidos personajes del ámbito literario y editorial, entre ellos los escritores Giuseppe Caputo y Fernanda Trías, la editora Camila Rocca, el historiador Javier Ortiz Cassiani, el editor Nicolás Morales y la gestora cultural Adriana Martínez Villalba. El festival propone dialogar sobre el papel de la lectura como núcleo de comunidad, la importancia de las bibliotecas y la literatura como recurso para sobrellevar dificultades y soñar otros futuros.

La música también estará presente: la artista Malory Castillo realizará una lectura musicalizada, se presentará el proyecto de rap “Suenan timbres, suenan beats”, y el cierre correrá por cuenta del trovador Edson Velandia. Además, en este evento se rendirá homenaje a dos figuras clave de la literatura colombiana: Álvaro Cepeda Samudio y León de Greiff, a través de lecturas dramatizadas, conversatorios y actividades colectivas. El colectivo POIESIS llevará recitales, homenajes y micrófono abierto, reivindicando la poesía como espacio de encuentro y memoria.

La oferta para niños, niñas y familias contempla talleres de libros objeto, actividades de dibujo y teatro de títeres y máscaras, bajo la tutela de artistas como Laura Xue, Yeidi y agrupaciones como Nidos y La Libélula Dorada. El cartel de esta edición fue creado por Saga Uno, pseudónimo del artista Sergio Alférez, inspirado en el concepto de compañía y apoyo mutuo a través de la lectura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el trueque de libros durante el Festival Lectura bajo los árboles 2026?

Durante el festival, iniciativas como Libro al Viento y BibloRed habilitarán espacios de intercambio donde los asistentes pueden llevar libros ya leídos para entregarlos y, a cambio, recibir nuevas lecturas. Esta dinámica busca fomentar la circulación libre y solidaria de historias, permitiendo que los libros continúen su viaje y lleguen a diferentes lectores. Con este mecanismo, el evento promueve una cultura participativa, donde cada persona tiene la oportunidad de compartir y descubrir nuevos relatos sin costo.

¿Qué actividades hay para niños y familias en el Festival Lectura bajo los árboles de Bogotá?

La programación familiar incluye talleres de libros objeto dirigidos por Volcán Ediciones, actividades de dibujo en el “Dibujatón” junto a artistas como Laura Xue y Yeidi, propuestas artísticas de Nidos, así como obras de teatro de títeres y máscaras. Además, habrá espacios dedicados a la poesía y la música para niñas y niños, garantizando opciones diversas de participación, exploración creativa y lectura en compañía de toda la familia.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.