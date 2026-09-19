Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), abrió una convocatoria denominada "Invitación Cultural", dirigida a 160 artistas de Bogotá. Esta oportunidad está dirigida a quienes trabajen en las áreas de música, teatro, danza y circo, y tiene como propósito conformar los elencos de los espectáculos de gran formato que harán parte de la programación de ‘Navidad es Cultura 2026’. Según información publicada por la SDCRD, la convocatoria busca artistas mayores de 18 años, residentes en la capital, con experiencia comprobable en alguna de las cuatro disciplinas mencionadas y que cumplan los requisitos exigidos para cada uno de los perfiles solicitados.

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Los seleccionados tendrán la posibilidad de integrarse a las producciones de “Imaginaria”, “Quelec y la semilla del futuro” y “La semilla de la Navidad”, obras clave de la programación navideña. Estos espectáculos se presentarán en escenarios emblemáticos como la Plaza de Bolívar, la Plaza Cultural La Santamaría y el Parque Metropolitano El Tunal. De acuerdo con Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, "la Navidad también es una oportunidad para reconocer el talento que tiene Bogotá", y la convocatoria está pensada como un espacio en el que los artistas de la ciudad puedan ser protagonistas, interactuar con otros creadores y trabajar en producciones significativas, integrándose activamente en la construcción cultural de la capital.

El proceso contempla que los seleccionados participarán durante dos meses en las diferentes etapas de las producciones, que comprenden preparación, ensayos, montaje y presentaciones. Por este trabajo, el pago individual no será inferior a $9.639.000, cumpliendo las condiciones que establece la propia convocatoria. Además, quienes resulten aptos deberán participar en audiciones ante comités de selección especializados, y a partir de los resultados se conformarán los elencos finales.

La convocatoria constituye un esfuerzo por abrir grandes escenarios al talento local, brindando nuevas oportunidades de circulación y desarrollo profesional para los artistas bogotanos. ‘Navidad es Cultura 2026’ no solo impulsa el reconocimiento del talento de la ciudad, sino que fortalece su presencia en producciones de gran formato y contribuye a la sostenibilidad del sector cultural, según lo informa la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Para participar, los artistas deben definir el perfil correspondiente, revisar los requisitos, diligenciar la información y adjuntar los documentos solicitados en la plataforma invitaciones.scrd.gov.co. El plazo para presentarse va del 18 de septiembre al 2 de octubre de 2026, y los resultados serán publicados el 16 de octubre de ese año.

¿Cuándo es la convocatoria para artistas de Navidad es Cultura 2026 en Bogotá?

La convocatoria organizada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte estará abierta desde el 18 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2026. En este periodo los artistas interesados pueden postularse, y los resultados serán anunciados el 16 de octubre del mismo año.

¿Cuánto ganan los artistas seleccionados en Navidad es Cultura 2026?

De acuerdo con los términos de la convocatoria, cada artista seleccionado recibirá honorarios no inferiores a $9.639.000 por su participación en las distintas etapas de las producciones, que incluyen preparación, ensayos, montaje y funciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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