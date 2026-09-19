Los bogotanos que esperaban estrenar estadio en los próximos años tendrán que seguir soñando. De acuerdo con información revelada por el periodista Juan Fraile, de Caracol Radio, el nuevo estadio El Campín no estará terminado a finales de 2027, fecha que se había manejado como meta, y hoy el terreno donde debería levantarse la obra luce completamente vacío.

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La situación es tan crítica que ni siquiera se ha movido una pala desde que se puso la primera piedra. “El consorcio sigue en una polémica con los dueños de los terrenos y han aparecido más dificultades. Y entonces la verdad no contaban con eso. El alcalde pues acude, por supuesto, porque era una obra que le interesaba que saliera adelante por el bien de la ciudad, pone una primera piedra y se quedó en la primera piedra. Hoy no han movido una pala”, señaló el periodista durante el espacio radial.

Quien pase hoy por los alrededores del Campín encontrará únicamente un potrero desierto. No hay maquinaria, no hay andamios, no hay nada que indique que allí se construirá uno de los recintos deportivos más ambiciosos de la historia reciente de la ciudad.

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Las consecuencias del retraso van mucho más allá del fútbol. “Si no va a haber estadio en 2027, todo el complejo cultural alrededor no va a estar listo ni en 2030”, advirtió el periodista, dejando claro que el impacto se extiende a un proyecto urbanístico y cultural de gran envergadura que la ciudad esperaba con entusiasmo.

¿Sabías qué el ecosistema de deportes, cultura y entretenimiento más importante de #Bogotá construirá de ceros un nuevo y moderno #estadio? 🏟️ Será el más moderno del país, ➕ capacidad, ➕palcos, restaurantes, camerinos para locales y visitantes, etc. ¡Quedará espectacular! 🤩 pic.twitter.com/JlQomctiDg — Sencia (@SenciaBogota) July 17, 2024

Como dato de alivio parcial, el estadio El Campín actual seguirá operando con normalidad, por lo que hinchas y asistentes a conciertos no se verán afectados en el corto plazo. Sin embargo, eso no atenúa el golpe para quienes apostaban por una transformación pronta de esa zona de la ciudad.

¿Por qué se retrasó la construcción del nuevo estadio El Campín?

La obra se encuentra paralizada por una disputa entre el consorcio encargado del proyecto y los propietarios de los terrenos donde se edificaría el recinto. A esto se suman dificultades adicionales que no estaban contempladas en la planeación inicial en cuanto a permisos, licencias y más, lo que ha dejado el proyecto sin avance físico desde la ceremonia de la primera piedra.

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

¿Cuándo estaría listo el complejo cultural alrededor del nuevo El Campín?

De esta manera, aún no se conoce con claridad cuándo se entregará realmente el nuevo estadio y, peor aún, el resto del complejo, recordando que los mejores estadios del mundo que se han remodelado o construido desde cero han durado más de 3 años en construcción.

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