Los videos de las cámaras de seguridad se convirtieron en una pieza clave para reconstruir los últimos movimientos de Ana Lucía González, la menor cuyo caso conmocionó a Bogotá tras su desaparición el pasado 15 de septiembre.

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Las imágenes muestran el recorrido de José Rojas Lárez, señalado por las autoridades de estar relacionado con el crimen de la niña. Según la información conocida, el hombre habría llevado a Ana Lucía en una motocicleta por la localidad de Ciudad Bolívar durante la mañana de ese día.

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El recorrido habría comenzado alrededor de las 10:30 de la mañana. Las cámaras registraron al hombre movilizándose en la motocicleta con la menor, mientras avanzaba por diferentes puntos de la zona.

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#Bogotá | Así fue el recorrido de José Rojas Lárez, señalado de cometer el crimen contra la menor Ana Lucía González el pasado 15 de septiembre en Bogotá. El hombre habría llevado a la pequeña en una motocicleta por la localidad de Ciudad Bolívar hacia las 10:30 de la mañana y… pic.twitter.com/RWal9DW5F5 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 19, 2026

Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción basada en las grabaciones, cerca de media hora después Rojas Lárez volvió a aparecer en los registros de vigilancia, pero esta vez sin Ana Lucía.

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Ese detalle de las cámaras es uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación para esclarecer el asesinato de la menor.

José Rojas Lárez, quien permanece señalado dentro de la investigación, se declaró inocente frente a los cargos que le imputó la Fiscalía. Los delitos por lo que señalaron a Rojas Larez son feminicidio agravado y acto sexual agravado.

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