La causa de muerte de Ana Lucía González, la niña de ocho años cuyo cuerpo fue encontrado en un túnel de alcantarillado en Ciudad Bolívar, quedó establecida por Medicina Legal como asfixia, recopiló El Tiempo. De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, el dictamen llevó a clasificar el fallecimiento como una muerte violenta y hace parte de las pruebas con las que el ente investigador sustenta el caso contra Shenner José Rojas Lárez.

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Según la reconstrucción presentada por la fiscal del caso, el crimen habría ocurrido el 15 de septiembre, un día después de que se desatara una fuerte discusión entre Rojas y Rusmeiri González, hermana de la menor. La investigación sostiene que el hombre habría aprovechado que su pareja salió del apartamento para pedir ayuda en un CAI y, en ese momento, se llevó a la niña.

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Las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir ese desplazamiento. En las imágenes quedó registrado el momento en que el señalado agresor salió con Ana Lucía en una motocicleta y utilizó un casco que pertenecía a su pareja, elemento que posteriormente habría contribuido a establecer su recorrido. La Fiscalía indicó que Rojas trasladó a la menor desde Mosquera y entró con ella a Bogotá por la localidad de Fontibón.

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La fiscal explicó que el hombre habría dejado a la niña en Bogotá el 14 de septiembre y regresó al día siguiente para recogerla. “Al día siguiente, 15 de septiembre, retorna nuevamente a la ciudad de Bogotá”, señaló durante la audiencia. De acuerdo con la reconstrucción presentada, entre las 10 y las 11 de la mañana habría recogido nuevamente a Ana Lucía y la habría llevado hasta el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar.

Fue en ese sector del sur de Bogotá donde, según la Fiscalía, Rojas habría quedado a solas con la menor y le habría causado la muerte. El cuerpo posteriormente fue encontrado en un túnel de alcantarillado, donde las primeras verificaciones permitieron establecer signos compatibles con asfixia. La investigación deberá determinar con las pruebas forenses las circunstancias exactas en las que ocurrió el fallecimiento.

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El caso también está relacionado con la denuncia de violencia que, según la Fiscalía, sufría Rusmeiri González durante la convivencia con el acusado. El ente investigador habló de presuntos maltratos físicos, violencia psicológica y dependencia económica, además de señalar que el 14 de septiembre Rojas habría destruido objetos del apartamento y amenazado a integrantes de la familia. Después del hallazgo del cuerpo, el señalado agresor fue capturado cuando presuntamente intentaba escapar hacia Medellín.

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