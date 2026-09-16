Una conversación encontrada en un celular aparece entre los elementos que ahora revisan los investigadores para establecer qué pudo motivar el crimen de Ana Lucía González Mendoza, la niña de 9 años cuyo cuerpo fue localizado en una alcantarilla de Ciudad Bolívar.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Pista que permitió capturar a sujeto en caso de niña encontrada en alcantarilla; video, clave)

El principal señalado es la pareja sentimental de la hermana de la menor. El hombre, de nacionalidad venezolana, hacía parte del entorno cercano de la familia y había llegado a Colombia aproximadamente tres meses antes junto con su compañera sentimental y Ana Lucía.

Según recogió La Kalle, la hipótesis relacionada con los celos fue expuesta por la Fiscalía. Según esa información, el hombre habría encontrado conversaciones en el celular de su pareja que pudieron desencadenar el conflicto investigado.

Lee También

“Este hombre era la pareja sentimental de la hermana de la víctima y al parecer por celos, por algo que había encontrado, unas conversaciones en el celular de su pareja sentimental, se habría motivado a quitarle la vida a su hermana”, explicó la entidad durante el informe.

La versión conocida hasta ahora plantea que el episodio habría desencadenado una retaliación contra la familia de su pareja. No obstante, se trata de una hipótesis investigativa y la Fiscalía deberá establecer con las pruebas del proceso si existe una relación entre esas conversaciones y el crimen de la menor.

¿Por qué cuerpo de Ana Lucía González fue hallado en ciudad Bolívar?

Según la información divulgada por La Kalle, el hombre habría salido de Mosquera junto con la niña durante la mañana del 14 de septiembre. Las cámaras de seguridad permitieron seguir parte de ese recorrido y establecer movimientos posteriores hacia Bogotá.

Los registros audiovisuales fueron contrastados con testimonios recopilados durante la búsqueda. Esa información permitió a los investigadores reconstruir parte de la ruta y avanzar en la identificación del hombre que ahora enfrenta el proceso judicial.

El seguimiento llevó a los investigadores por diferentes puntos de Bogotá, incluido Fontibón, hasta llegar a la zona donde posteriormente fue encontrada Ana Lucía.

La niña fue localizada sin vida el 15 de septiembre dentro de un túnel de alcantarillado del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar. El hallazgo permitió confirmar que se trataba de la menor reportada como desaparecida en Mosquera.

Con los elementos recopilados por el CTI, la Fiscalía obtuvo una orden de captura contra Lárez. Ahora la investigación deberá establecer si la hipótesis relacionada con los celos y las conversaciones encontradas en el celular tiene sustento en las demás pruebas del expediente.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)