Las autoridades ya tienen identificado al hombre capturado por la muerte de Ana Lucía González Mendoza, la niña de 9 años que fue encontrada sin vida en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

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(Vea también: Pista que permitió capturar a sujeto en caso de niña encontrada en alcantarilla; video, clave)

De acuerdo con la Fiscalía, se trata de José Lárez, ciudadano venezolano y pareja sentimental de la hermana de la menor. Según la información conocida durante la investigación, el hombre había llegado a Colombia aproximadamente tres meses antes junto con su pareja y Ana Lucía.

El nombre de Lárez tomó relevancia para los investigadores porque habría sido una de las últimas personas que tuvo contacto con la niña antes de su desaparición en Mosquera, Cundinamarca. La Policía Judicial y la Fiscalía comenzaron a reconstruir los movimientos registrados durante las horas previas a que se perdiera el rastro de la menor.

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La captura se produjo el miércoles 16 de septiembre, luego de que los investigadores recopilaran elementos que permitieron solicitar una orden judicial contra el hombre. Ahora deberá responder dentro del proceso por su presunta responsabilidad en la muerte de la niña.

Capturado presunto responsable de la muerte de una niña de 9 años en el sur de Bogotá. Servidores del CTI hicieron efectiva la orden de captura contra el hombre que se habría llevado a la menor de edad desde su vivienda en Mosquera (Cundinamarca) tras una discusión con uno de… pic.twitter.com/oFkCwvNrEu — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 17, 2026

¿Quién es José Lárez, el hombre capturado?

Lárez tenía una relación sentimental con la hermana de Ana Lucía, por lo que hacía parte del círculo cercano de la familia. Esa cercanía es uno de los elementos que aparece en la investigación, especialmente por el contacto que habría tenido con la menor antes de su desaparición.

La información divulgada desde el búnker de la Fiscalía también puso sobre la mesa una hipótesis relacionada con celos y unas conversaciones encontradas en el celular de su pareja. La Kalle reportó que este episodio estaría siendo considerado como un posible motivo del crimen.

“Este hombre era la pareja sentimental de la hermana de la víctima y al parecer por celos, por algo que había encontrado, unas conversaciones en el celular de su pareja sentimental, se habría motivado a quitarle la vida a su hermana”, explicó la periodista durante el informe citado por La Kalle.

Esa explicación corresponde, por ahora, a una hipótesis investigativa. Las autoridades tendrán que establecer mediante las pruebas del proceso si las conversaciones y el supuesto conflicto tuvieron alguna relación con la muerte de Ana Lucía.

#LoÚltimo | Capturan al hombre señalado de haber asesinado a una niña de 9 años que apareció en una alcantarilla al sur de Bogotá. Esto es lo que se conoce. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/qKGvPyEGH8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 17, 2026

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