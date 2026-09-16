El caso de Ana Lucía González Mendoza, de nueve años, tomó un nuevo rumbo luego de que las autoridades revisaran las cámaras de seguridad que registraron movimientos relacionados con su desaparición en Mosquera.

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Según informó Noticias Caracol, la menor fue encontrada sin vida el 15 de septiembre en una zona de Ciudad Bolívar, después de que unos niños que estaban cerca de una montaña alertaran sobre la presencia de un cuerpo dentro de un conducto. El hallazgo permitió confirmar que se trataba de la niña cuya desaparición había sido reportada un día antes.

Desde el momento en que la familia informó que no conocía el paradero de Ana Lucía, las autoridades pusieron en marcha el Mecanismo de Búsqueda Urgente y activaron la Alerta Rosa. Las labores incluyeron la revisión de registros de vigilancia en distintos sectores de Mosquera.

Uno de los puntos que ahora concentra la atención de los investigadores es Porvenir Río. Allí quedaron imágenes que, según la Alcaldía de Mosquera, aportaron información para identificar a una persona vinculada con el caso y seguir sus desplazamientos.

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La administración municipal explicó que el material audiovisual fue compartido y analizado junto con otras autoridades. Ese trabajo permitió ampliar la trazabilidad del recorrido y continuar el seguimiento hacia otros sectores.

La Fiscalía tiene identificado al sospechoso de haber asesinado a una niña que apareció abandonada en una alcantarilla al sur de Bogotá. Esto es lo que se conoce. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/z5de7404iz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 17, 2026

El recorrido que reconstruyeron los investigadores

Los videos no solo son examinados para establecer quién aparece en ellos. También hacen parte de la reconstrucción de los movimientos registrados durante las horas en las que se perdió el rastro de la niña.

En ese proceso participaron autoridades de Mosquera y Fontibón, que cruzaron la información obtenida en los diferentes puntos de vigilancia. La investigación busca determinar qué ocurrió durante el desplazamiento y qué relación tiene la persona identificada con la desaparición.

La Alcaldía señaló que el sistema de cámaras fue fundamental para avanzar en esa línea investigativa. Sin embargo, las autoridades no han entregado públicamente la totalidad de las imágenes ni han detallado cada uno de los lugares incluidos en la ruta que está bajo análisis.

“Mediante el sistema de vigilancia dispuesto en el sector de Porvenir Río se logró individualizar al responsable de la desaparición y establecer su ruta de acción”, indicó la alcaldía.

La información obtenida mediante los videos hace parte de los elementos que ahora deberán ser contrastados con las demás pruebas recopiladas por los investigadores.

¿Dónde encontraron a Ana Lucía González Mendoza?

El desenlace de la búsqueda ocurrió en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La menor fue localizada dentro de un conducto ubicado en inmediaciones del barrio J. J. Rendón.

El aviso sobre el hallazgo permitió que hasta el sitio llegaran integrantes de la Policía, la Fiscalía, el CTI y el Cuerpo Oficial de Bomberos. Las autoridades adelantaron las labores correspondientes para recuperar el cuerpo y establecer su identidad.

La Fiscalía, citada por Noticias Caracol, confirmó la identidad de la menor como Ana Lucía González Mendoza, de nueve años. El cuerpo quedó a disposición de Medicina Legal, entidad encargada de los procedimientos forenses.

Mientras avanzan esas diligencias, los investigadores buscan establecer las circunstancias que rodearon la desaparición y el posterior traslado de la niña hasta el punto donde fue localizada. El material de las cámaras constituye una de las líneas que siguen las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

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