La búsqueda de Michelle Dayana Henao Chavarría, una niña de seis años desaparecida en Buriticá, Antioquia, terminó este lunes 31 de agosto con la confirmación de su hallazgo sin vida en una zona rural del municipio. La menor había sido buscada durante una semana, luego de que se perdiera su rastro.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el hallazgo y pidió que las autoridades adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del caso y establecer si existen responsables.

En medio de la investigación, uno de los elementos que tomó relevancia fue un registro de una cámara de seguridad que permitió establecer algunos de los últimos movimientos conocidos de la niña. Las imágenes son ahora parte de los elementos que deberán ser analizados por las autoridades para reconstruir qué ocurrió antes de su desaparición.

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Una cámara de seguridad captó a Michelle aproximadamente a las 10:00 de la mañana del 24 de agosto, cuando caminaba por un sector cercano al vivero familiar. En las imágenes aparece desplazándose sola y posteriormente continúa hacia otra zona del municipio.

El registro, que fue difundido por Teleantioquia, permitió establecer una de las últimas ubicaciones conocidas de la menor y se convirtió en una pieza de interés para la investigación. De acuerdo con los reportes conocidos durante la búsqueda, después de pasar por un inmueble relacionado con un negocio de flores, la niña siguió hacia una zona de vegetación.

La grabación cobró mayor relevancia luego de que las autoridades confirmaran el desenlace del caso, pues ahora deberá ser revisada junto con los demás elementos recopilados durante los días de búsqueda.

¿Cómo fue la búsqueda de Michelle Dayana en Buriticá?

Desde que se reportó la desaparición, familiares, organismos de socorro y autoridades desplegaron un operativo para intentar encontrar a la menor. En las labores participaron equipos especializados, perros de búsqueda y drones, además de unidades de la Policía y otros organismos.

La Gobernación de Antioquia también ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera establecer el paradero de Michelle Dayana.

Antioqueños: con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá. A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego.… pic.twitter.com/KMoQaIVnSj — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 31, 2026

Durante los días de búsqueda surgieron diferentes pistas y versiones que fueron sometidas a verificación. La familia, además, denunció haber recibido llamadas en las que desconocidos exigían dinero a cambio de información sobre la menor; sin embargo, esas comunicaciones no permitieron localizarla.

🚨Michelle Dayana Chavarría, una niña de seis años de edad está desaparecida desde el pasado lunes, en zona rural de Buriticá, Antioquia. Autoridades permanecen en la búsqueda.👇 pic.twitter.com/K9u4SYjFJk — Teleantioquia (@Teleantioquia) August 26, 2026

Ahora la investigación entra en una nueva etapa. Las autoridades deberán establecer qué ocurrió durante los días en que Michelle permaneció desaparecida y determinar las circunstancias de su muerte, información que hasta el momento no ha sido esclarecida públicamente.

El gobernador Rendón pidió que se utilice toda la capacidad institucional para esclarecer el caso y determinar si hay responsables.

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