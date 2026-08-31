Por: Canal Uno

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La búsqueda de Michelle Dayana Henao Chavarría, una niña de seis años desaparecida en Buriticá, Antioquia, terminó este lunes con una noticia devastadora: la menor fue encontrada sin vida en una zona rural del municipio.

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El anuncio fue realizado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien expresó su solidaridad con la familia y lamentó que la esperanza de encontrarla con vida terminara de esta manera.

La menor desapareció hace una semana

Michelle Dayana, menor de edad con trastorno del espectro autista, había sido reportada como desaparecida el lunes 24 de agosto, en el municipio de Buriticá.

Desde entonces, las autoridades, organismos de socorro, familiares y habitantes de la zona participaron en un amplio operativo de búsqueda, especialmente en sectores rurales y montañosos cercanos al municipio. Durante esos días también se conocieron denuncias sobre llamadas extorsivas con información falsa para la familia.

Piden esclarecer el caso

Tras confirmarse el hallazgo, el gobernador pidió a las autoridades utilizar todas las capacidades disponibles para establecer qué ocurrió y determinar si hay responsables.

“Por Michelle, por su memoria, estos hechos no pueden quedar sin respuestas”, afirmó Rendón en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por ahora, las autoridades no han entregado detalles sobre las circunstancias del hallazgo ni han confirmado la causa de la muerte. La investigación deberá establecer qué sucedió desde el momento de la desaparición y quiénes podrían estar involucrados.

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Consternación en Antioquia

La noticia generó dolor y conmoción en Buriticá y en diferentes municipios de Antioquia, donde durante varios días la comunidad acompañó las labores de búsqueda.

La familia de Michelle Dayana había mantenido la esperanza de encontrarla y llevarla de regreso a casa. Ahora, las autoridades concentran sus esfuerzos en esclarecer el caso y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.

Investigación en desarrollo

El caso permanece bajo investigación. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen información sobre las diligencias realizadas en la zona rural, el proceso de identificación y los avances para determinar las circunstancias del crimen.

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