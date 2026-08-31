Por: El Espectador

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Un patrullero de la Policía Nacional fue sentenciado este lunes 31 de agosto por el Juzgado 1314 Penal Militar y Policial de Conocimiento, debido a un caso de desobediencia que quedó evidenciado en la subestación de Policía La Victoria, en Ipiales, Nariño. Conforme a lo registrado por la Fiscalía 2431 Penal Militar y Policial, el incidente ocurrió en 2026 y fue consecuencia de que el uniformado se rehusara a cumplir una orden directa de su comandante encargado. Este último le solicitó que colaborara en la construcción de un muro de seguridad, hecho con costales de arena, tanto en la parte lateral como en la trasera de la subestación. La directriz buscaba reforzar la protección física del recinto policial frente a las amenazas persistentes de grupos armados ilegales.

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La investigación judicial permitió identificar que el patrullero "desacató una orden del comandante encargado, quien le pidió apoyar la construcción de un muro de seguridad con costales de arena en la parte lateral y trasera de la subestación". La sentencia precisó que esta medida era fundamental para “garantizar la seguridad física de la instalación policial ante la amenaza de posibles ataques de grupos al margen de la ley”. Según el documento oficial, el uniformado actuó de manera consciente y voluntaria al desobedecer la petición, hecho que fue catalogado como una actitud dolosa por parte de la Fiscalía Penal Militar y Policial. Así mismo, se subrayó que ello no era un hecho aislado, pues existían antecedentes: el mismo comandante ya había emitido previamente otro informe por desobediencia contra el acusado.

Fruto del proceso, el órgano judicial determinó imponerle una condena de 12 meses de prisión domiciliaria al patrullero. Para llegar a esta resolución, la investigación de la Fiscalía Penal Militar y Policial incluyó la participación de la Policía Judicial, que contribuyó en la recolección de material probatorio y evidencias físicas relacionadas con el caso.

Este hecho, de acuerdo con las fuentes citadas, expone los retos internos de la Fuerza Pública en contextos de hostilidad y amenaza por parte de actores armados ilegales, así como la importancia de acatar las órdenes orientadas a la protección colectiva dentro de instituciones de seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado el patrullero de la Policía Nacional en Ipiales?

El patrullero fue condenado por desobediencia, al incumplir una orden de su comandante encargado que consistía en ayudar a construir un muro de seguridad en la subestación policial de La Victoria, Ipiales. La sentencia resaltó que la instrucción buscaba proteger la integridad física de la instalación frente a amenazas de grupos armados ilegales, y que el uniformado actuó de forma consciente y voluntaria al negarse.

¿Qué significa la condena por desobediencia en la Justicia Penal Militar y Policial?

En el contexto de la Justicia Penal Militar y Policial, la desobediencia se refiere a la negativa deliberada de un uniformado a obedecer una orden legítima de un superior, especialmente cuando está orientada a garantizar la seguridad y el buen funcionamiento institucional. En este caso, dicha conducta originó una condena de 12 meses de prisión domiciliaria para el patrullero involucrado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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