Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Policía Nacional llevó a cabo el rescate de trece ejemplares de fauna silvestre mediante varios procedimientos en distintos sectores de Ibagué y en el municipio de Alvarado, al norte de Tolima. Estas operaciones, de acuerdo con el reporte oficial, estuvieron a cargo del Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales, que respondió a diferentes reportes ciudadanos y hallazgos de animales fuera de su entorno natural o en situación de vulnerabilidad. En algunos casos, la entrega de los animales fue voluntaria por parte de ciudadanos que, preocupados por el bienestar de los ejemplares, buscaron el acompañamiento de las autoridades competentes.

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Los animales recuperados en estos operativos incluyeron una diversidad de especies: cinco zarigüeyas, una babilla, un búho currucutú, un águila, un conejo de monte, dos garzas negras, una tortuga tapa-rabo y una serpiente cazadora. Cada uno de estos rescates se efectuó en lugares específicos como Centro, Miramar, Jordán, Villa Marlén II, Ricaurte, Los Ángeles y Calambeo, todos ubicados en Ibagué, así como en el municipio de Alvarado.

Una vez recuperados, los ejemplares fueron trasladados bajo custodia de la entidad ambiental Cortolima, que tiene la responsabilidad de hacer una valoración médica y veterinaria de cada animal. Según esta entidad, este proceso es fundamental para determinar las condiciones clínicas y de bienestar necesarias que permitan la posterior rehabilitación de los animales, con el objetivo final de que puedan ser reubicados en su hábitat natural una vez hayan superado cualquier afectación.

De acuerdo con las autoridades, la tenencia y comercialización ilegal de fauna silvestre constituye una de las principales amenazas para la biodiversidad de la región. Por esta razón, recalcaron la importancia de que la ciudadanía informe oportunamente sobre la presencia de estos ejemplares en zonas urbanas o situaciones que requieran intervención especializada. Así, el trabajo coordinado entre las autoridades y la comunidad es clave para preservar no solo la vida silvestre, sino también el equilibrio ecológico en Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué animales silvestres fueron rescatados en Ibagué y Alvarado por la Policía Nacional?

Durante los procedimientos adelantados, la Policía Nacional rescató cinco zarigüeyas, una babilla, un búho currucutú, un águila, un conejo de monte, dos garzas negras, una tortuga tapa-rabo y una serpiente cazadora, ejemplares que ahora se encuentran bajo valoración de Cortolima para su posterior recuperación.

¿Cuál es el proceso de recuperación de la fauna silvestre tras ser rescatada en Tolima?

Cuando los ejemplares de fauna silvestre son rescatados, la Policía Nacional los traslada a Cortolima, donde se les realiza una valoración médico-veterinaria. Este procedimiento permite determinar si requieren tratamiento o rehabilitación y si es posible devolverlos a su hábitat natural cuando su estado lo permita, priorizando siempre su bienestar y seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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