Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación ejecutó una medida de extinción de dominio sobre cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama pertenecientes al creador de contenido digital Kevin Alex Thobias. El valor de estos bienes supera los 17.000 millones de pesos, de acuerdo con la información oficial divulgada desde Bogotá el 28 de agosto de 2026. Según las autoridades, estos bienes habrían sido adquiridos con recursos originados en un presunto entramado internacional de fraude y lavado de activos que actualmente es investigado en Estados Unidos.

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Sobre los nueve bienes afectados recaen simultáneamente cuatro medidas: suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. En la práctica, esta decisión impide que el presunto propietario pueda vender, hipotecar o disponer de dichos activos mientras avanza la investigación. Además, el Estado colombiano, a través de la Fiscalía y la Policía Nacional, ya asumió control material sobre los bienes implicados. Dichas acciones estuvieron a cargo de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, ambas bajo la Delegada para las Finanzas Criminales, con el acompañamiento de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

Entre las propiedades destaca una lujosa mansión situada en El Poblado, un exclusivo sector de Medellín. El inmueble cuenta con cancha de tenis, sala de cine, lago, sauna, jacuzzi y un inventario de objetos de lujo que ahora permanece bajo custodia oficial. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron en esa mansión joyas, documentos de especial relevancia para la investigación y sumas de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera. Parte de estos bienes y excentricidades ya habían sido exhibidos por el creador de contenido en sus propias redes sociales, donde era frecuente ver carros clásicos y artículos exclusivos pertenecientes a marcas reconocidas.

Kevin Alex Thobias fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de Estados Unidos. Es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por presuntos cargos de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos. La investigación patrimonial liderada en Colombia señala que el capital derivado de sus supuestas actividades ilícitas habría sido transformado en propiedades y vehículos, presuntamente para "presumir sobre su estilo de vida o comercializarlos", según los hallazgos del caso.

La figura de extinción de dominio, establecida en Colombia bajo la Ley 1708 de 2014, permite al Estado incautar bienes cuando existen indicios de origen ilícito, sin que sea necesaria una condena penal. Si el proceso concluye de manera favorable para la Nación, los activos afectados pasan a manos del Estado de manera definitiva, sin ningún tipo de compensación para el titular registrado.

¿En qué consiste la extinción de dominio en Colombia según la Ley 1708 de 2014?

La extinción de dominio es un proceso legal autónomo mediante el cual el Estado colombiano puede tomar posesión definitiva de bienes sobre los que pesen indicios de proceder de actividades ilícitas. No constituye una sanción penal ni requiere una condena previa por delito. Si un juez avala la medida, los bienes pasan a propiedad del Estado y el anterior tenedor pierde todo derecho sobre ellos.

¿Por qué fueron incautados los bienes de Kevin Alex Thobias en Medellín?

Los bienes de Kevin Alex Thobias fueron incautados porque, según la Fiscalía General de la Nación, hay indicios de que fueron adquiridos con dinero proveniente de un entramado de fraude y lavado de activos investigado en Estados Unidos. Las autoridades aplicaron la figura de extinción de dominio, impidiendo toda disposición sobre los bienes mientras se avanza en la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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