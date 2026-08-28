Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación presentó recientemente a Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado ante un juez, luego de que fueran señalados de estar involucrados en una quema no autorizada que desembocó en un incendio forestal, ocurrido en Dolores, en el suroriente del Tolima. Los hechos, que tuvieron lugar el martes 25 de agosto en la vereda La Guacamaya, fueron reportados después de que las autoridades sorprendieran a estos dos hombres realizando quemas y avivando directamente las llamas en el lugar.

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La emergencia generada por el fuego requirió la intervención inmediata del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores, quienes lograron controlar la situación antes de que la conflagración avanzara hacia zonas de mayor riesgo o alcanzara dimensiones más graves. De acuerdo con la inspección técnica practicada tras la emergencia, las autoridades concluyeron que el incendio forestal afectó aproximadamente seis hectáreas de terreno. Esta extensa área perdió su cobertura vegetal, el suelo resultó impactado negativamente y varias especies silvestres se vieron afectadas por la acción del fuego, según la información recopilada en el proceso.

En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía halló antecedentes de los procesados en sucesos similares. La autoridad judicial informó que el 24 de julio, tanto Morales Herrera como Merjado Hurtado ya habían sido requeridos por una circunstancia parecida y, en ese momento, recibieron una advertencia clara sobre la prohibición de las quemas sin autorización. Sin embargo, menos de un mes después, las autoridades volvieron a encontrar a los hombres en el mismo tipo de comportamiento ilegal, esta vez con consecuencias más graves para el ecosistema local.

El caso fue asumido por una fiscal de la Seccional Tolima, quien presentó ante un juez de control de garantías la imputación formal de los delitos de incendio y deforestación contra los dos involucrados. Durante la audiencia, ninguno de los procesados aceptó los cargos presentados por la Fiscalía. No obstante, el juez determinó imponerles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial para definir el grado de responsabilidad que les corresponde en este incidente ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas hectáreas fueron afectadas por el incendio forestal en Dolores, Tolima?

De acuerdo con la inspección técnica realizada después de la emergencia, aproximadamente seis hectáreas sufrieron daños a causa del incendio forestal derivado de la quema no autorizada. En esa área se reportó pérdida de cobertura vegetal, afectación del suelo y perjuicio para las especies silvestres del sector.

¿Por qué delitos fueron imputados los responsables del incendio en Dolores?

Según la Fiscalía, tanto Julio César Morales Herrera como Leonidas Merjado Hurtado fueron imputados por los delitos de incendio y deforestación, después de haber sido encontrados en flagrancia avivando las llamas de la quema. Estas conductas están catalogadas como graves delitos ambientales en la legislación colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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