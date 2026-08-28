Por: El Espectador

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La Casa de Nariño publicó un pronunciamiento oficial tras las versiones difundidas en medios y redes sobre el supuesto parentesco entre el presidente Abelardo de la Espriella y el padre Rodolfo Londoño de la Espriella, quien además es capellán del lugar y fue designado como delegado presidencial ante los Consejos Superiores Universitarios (CSU) de cinco universidades públicas. De acuerdo con lo comunicado, la Presidencia aclaró que el sacerdote Londoño de la Espriella "no tiene ningún vínculo familiar ni parentesco" con el presidente. La coincidencia en el apellido ha dado pie a confusiones, pero desde el despacho presidencial dejaron claro que no existe relación de consanguinidad, afinidad ni parentesco alguno entre ambos, por lo que tildaron de falsas todas las versiones sobre un supuesto nombramiento de un familiar del jefe de Estado.

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Sobre el nombramiento en los CSU de las universidades Nacional, Pedagógica, de Antioquia (UdeA), del Valle y de Atlántico, la Casa de Nariño puntualizó que el cargo que ejerce el sacerdote no tiene carácter remunerado: "El padre Rodolfo Londoño de la Espriella no recibe salario, honorarios ni remuneración alguna por ejercer esta representación presidencial ante los Consejos Superiores Universitarios para los cuales fue designado". La presidencia agregó que la decisión de encargarle esta función obedece exclusivamente a criterios de idoneidad y servicio, orientados a reforzar la educación superior, promover espacios de diálogo institucional y sostener una interlocución responsable entre el gobierno nacional y las comunidades universitarias.

El comunicado enfatizó que los cargos y responsabilidades públicas se asignan en virtud de los méritos, la capacidad y la vocación de servicio, y no por relaciones personales o privilegios. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos con la explicación oficial. La representante Isabel Vera, integrante del Pacto Histórico en la Cámara, demandó el nombramiento argumentando que “viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés”. Además, criticó la falta de perfil académico del nombrado, afirmando que “lo peor es que no se trata de un académico o científico, es un sacerdote” y calificando la situación como ejemplo de nepotismo.

¿Por qué fue nombrado el sacerdote Rodolfo Londoño de la Espriella en los Consejos Superiores Universitarios?

Según la comunicación de la Casa de Nariño, el sacerdote fue designado como delegado del presidente ante los CSU porque se consideró que cumplía criterios de idoneidad y vocación de servicio, buscando fortalecer la educación superior y facilitar el diálogo institucional, no por existir lazos de parentesco ni afinidad.

¿Qué significa el régimen de inhabilidades por conflicto de interés en cargos públicos?

El régimen de inhabilidades por conflicto de interés establece que ciertos vínculos o situaciones pueden impedir a una persona ocupar cargos públicos para evitar que se tomen decisiones influenciadas por intereses personales o familiares. En este caso, la representante Isabel Vera argumenta que el nombramiento del sacerdote podría incurrir en ese conflicto, aunque la Presidencia lo niega.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.