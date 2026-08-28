Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos hombres fueron capturados en Ibagué tras ser señalados por las autoridades como posibles implicados en una agresión con una sustancia química contra una mujer. De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Ibagué, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la aprehensión se llevó a cabo el jueves 27 de agosto mediante la ejecución de órdenes judiciales emitidas por un despacho competente. Los cargos que enfrentan los detenidos corresponden a lesiones provocadas por agentes químicos, ácidos o sustancias similares, en conjunto con la acusación de hurto calificado y agravado.

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El contexto de este caso refleja la gravedad y la violencia de los hechos ocurridos en la urbanización San Francisco, en la capital tolimense, el pasado 14 de agosto de 2026. Según la investigación de la Policía y el CTI, los acontecimientos tuvieron lugar cerca de las 11:30 de la mañana, cuando una mujer fue herida al tratar de intervenir en defensa de una vecina durante un presunto robo. Durante la confrontación, la intervención de la víctima resultó en que le fuera arrojada una sustancia química, identificada como tipo ácido, que le causó lesiones considerables.

La recopilación de pruebas durante la investigación fue determinante para proceder con las capturas. El uso de evidencias materiales y testimonios permitió a las autoridades identificar a los presuntos responsables, quienes fueron plenamente reconocidos como Óscar Anave y William Betancourt. Posteriormente, ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, institución encargada de adelantar las diligencias judiciales y continuar con el proceso para determinar su posible implicación en los hechos investigados.

Según datos aportados por la Policía Metropolitana de Ibagué, estas acciones responden al trabajo coordinado entre las entidades, buscando la protección de la comunidad y el esclarecimiento de hechos que atentan gravemente contra la integridad y los derechos de las personas. Las autoridades enfatizaron que será el sistema judicial quien tenga la última palabra sobre la responsabilidad penal de los capturados, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso legal correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un agente químico y cómo puede afectar a una persona?

Un agente químico, según lo explicado en el proceso judicial, es una sustancia que puede causar daño o lesiones al entrar en contacto con el cuerpo humano. En este caso, la víctima fue atacada con una sustancia química de tipo ácido, que produce lesiones severas en la piel y otros tejidos, representando un alto riesgo para la salud y la vida de quien la recibe.

¿Cómo actuaron la Policía y el CTI en la investigación del ataque en Ibagué?

La Policía Metropolitana de Ibagué y el Cuerpo Técnico de Investigación desarrollaron labores de recolección de pruebas e identificación de los supuestos implicados. Gracias a los elementos probatorios obtenidos durante la investigación, fue posible solicitar y ejecutar las órdenes de captura contra los dos señalados, quienes ahora enfrentan un proceso judicial ante la Fiscalía General de la Nación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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