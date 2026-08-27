Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Fiscalía General de la Nación respondió oficialmente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, decidiendo que la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la formación de grupos paramilitares seguirá bajo su competencia. El ente investigador explicó que los hechos señalados a Uribe Vélez no corresponden a su gestión como presidente de la República, por lo que, de acuerdo con la Ley 600 de 2000, la Fiscalía continúa siendo la entidad competente. Según la respuesta enviada por la Fiscalía, la competencia no se define solo porque los hechos ocurrieran durante el mandato presidencial, sino por su relación directa con las funciones presidenciales.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión se da después de que la Comisión de Acusación, mediante una carta firmada por su presidente, Carlos Alberto Cuenca Chaux, solicitara el traslado del caso al Congreso por considerar que Uribe, en calidad de aforado, debía ser investigado por la Cámara de Representantes, con miras a una eventual acusación ante el Senado. La petición, aprobada por unanimidad, se basaba en que los hechos investigados —en especial, los relacionados con el grupo paramilitar que habría operado en la hacienda Guacharacas y que luego fue conocido como Bloque Metro— ocurrieron en 2003, periodo en el que Uribe era presidente.

No obstante, la Fiscalía señaló que las conductas investigadas remiten a los presuntos vínculos de Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia, y no como presidente. En su comunicación, citó a la Corte Suprema de Justicia para justificar que corresponde a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema continuar con la instrucción del caso. Ante la posible insistencia del Congreso para atraer el expediente, la Comisión de Acusación adelantó que si la Fiscalía mantenía su negativa, solicitaría la intervención de la Sala Plena de la Corte Constitucional para definir la competencia.

El proceso contra Uribe tuvo un impulso clave el pasado 18 de junio, cuando el exmandatario anunció que la Fiscalía lo llamaría a indagatoria por tres masacres perpetradas en Antioquia en los años 90 y por la conformación de un grupo paramilitar en San Roque. Además, la investigación incluye el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien había señalado a Uribe por omisión ante el accionar paramilitar. Las masacres de El Aro, La Granja y los hechos en la hacienda Guacharacas componen el núcleo del caso que, según la Fiscalía, aún debe tramitarse bajo su jurisdicción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía mantiene la competencia sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez?

La Fiscalía General de la Nación argumentó que los hechos investigados no se refieren al expresidente Álvaro Uribe Vélez por actos realizados en su función como presidente, sino por sus actuaciones como gobernador de Antioquia. Por esa razón, y siguiendo los lineamientos de la Ley 600 de 2000 y las directrices de la Corte Suprema de Justicia, la investigación permanecerá bajo su competencia y no será trasladada al Congreso.

¿Cuáles son los hechos clave en la investigación contra Álvaro Uribe por paramilitarismo?

De acuerdo con la información de la Fiscalía y El Espectador, los hechos clave incluyen la presunta conformación de grupos paramilitares en la hacienda Guacharacas y las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, así como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Todos estos hechos ocurrieron en la década de 1990, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, y constituyen el fundamento principal del proceso penal en su contra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.