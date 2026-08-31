Por: EL PILON SA

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El pasado sábado 30 de agosto, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) organizó el denominado Partido por la Paz en la cancha Las Flores de Valledupar, evento que sirvió como antesala para la Semana por la Paz. De acuerdo con la información confirmada por la ARN, esta jornada congregó a exintegrantes de la Fuerza Pública que actualmente participan en procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto a jóvenes jugadores de la categoría Sub-19 de Alianza Valledupar Fútbol Club. Este encuentro apostó por ir más allá del simple marcador deportivo y centrarse en la promoción del diálogo, la convivencia y el camino hacia la reconciliación entre distintos actores de la sociedad.

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Según lo informado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, esta actividad fue el punto final de un proceso de acompañamiento que se extendió durante veinticuatro meses con los comparecientes ante la JEP. Durante este tiempo, el enfoque principal ha sido ofrecer apoyo para construir nuevos proyectos de vida e incentivar la apropiación de herramientas orientadas a la consolidación de la paz. La participación en este tipo de jornadas representa un paso fundamental para quienes buscan redefinir su vida y aportar activamente a la reconstrucción del tejido social en contextos afectados por el conflicto.

Ana María Ferrer Arroyo, coordinadora territorial Cesar-La Guajira de la ARN, resaltó el significado de este partido, indicando que permitió respaldar a las personas comprometidas con los procesos de reconciliación. Asimismo, enfatizó que estas iniciativas proyectan la vida de los participantes desde una perspectiva más amplia e inclusiva de la paz. El evento contó con el respaldo de la Gobernación del Cesar, a través de la Oficina de Paz, además de la participación del Instituto Departamental de Deportes del Cesar (Idecesar), la Cámara de Comercio de Valledupar, la Jurisdicción Especial para la Paz y el club Alianza Valledupar Fútbol Club. El trabajo articulado de estas entidades reafirma el compromiso institucional con la construcción de espacios de integración y reconciliación en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y cuál es su papel en la reconciliación?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un sistema judicial creado específicamente para conocer y juzgar delitos cometidos durante el conflicto armado colombiano. Su papel fundamental radica en promover la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, así como en facilitar la reincorporación y reconciliación de quienes participaron en el conflicto, como se evidencia en eventos acompañados por la ARN.

¿Cómo contribuye la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) a la paz en Colombia?

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) lidera procesos de acompañamiento destinados a excombatientes y comparecientes ante instancias como la JEP, enfocándose en el desarrollo de nuevos proyectos de vida y en la apropiación de herramientas para promover la paz. A través de eventos como el Partido por la Paz, la ARN fomenta la integración social y el trabajo colaborativo en la construcción de una paz sostenible.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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