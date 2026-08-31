Por: El Espectador

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A tres semanas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió amplias zonas del país, la emergencia continúa dejando huellas hondas: hasta ahora se cuenta un saldo de 331 personas fallecidas, además de miles de heridos y damnificados. Frente a la magnitud de esta tragedia, el gobierno de Abelardo de la Espriella declaró emergencia económica e inició un ambicioso plan de atención y reconstrucción cuyo costo fue estimado en COP 30 billones, según información oficial.

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Mientras en el nivel nacional se avanza en la coordinación de los recursos, en las regiones más afectadas ya se han empezado a ejecutar múltiples contratos enfocados en brindar respuestas inmediatas al desastre. De acuerdo con Transparencia por Colombia, a través de su herramienta “Transparencia Reconstruye”, se lleva un seguimiento detallado a estos recursos, verificando el destino del dinero y los contratistas responsables de la atención.

Según los datos publicados, la mayor parte de los procesos contractuales los lideran las alcaldías y gobernaciones de los territorios golpeados por el sismo. Hasta la fecha, se han invertido más de COP 26.000 millones, de los cuales la figura de “urgencia manifiesta” representa COP 25.391 millones. Este mecanismo, de uso común en situaciones excepcionales, permite acelerar las compras necesarias, aunque exige estrictos controles para evitar irregularidades.

En total, han sido suscritos 122 contratos con 114 contratistas vinculados. Pereira, en el departamento de Risaralda, encabeza los reportes de contratación, con inversiones que superan los COP 6.773 millones en 32 contratos. Los recursos provienen mayoritariamente de fondos propios de alcaldías y gobernaciones (COP 16.319 millones), seguidos de aportes en especie de entidades privadas y autónomas (COP 5.073 millones), créditos (COP 4.499 millones) y fondos del Sistema General de Participaciones (COP 989 millones).

Sobre la naturaleza de los contratos, los de prestación de servicios dominan en número –64 acuerdos por un total de COP 8.585 millones–, aunque los contratos de obra representan la mayor inversión individual, con nueve acuerdos que suman COP 9.695 millones. Les siguen suministros (14 contratos por COP 7.252 millones), otros tipos de servicios (30 por COP 1.253 millones), compraventa (dos por COP 86 millones) y un acuerdo marco de precios por COP 7 millones.

El presidente Abelardo de la Espriella reafirmó recientemente el compromiso del Estado “con la reconstrucción del país”, resaltando que, hasta el momento, además de los fallecidos, hay 4.497 personas heridas, 152 desaparecidas y 452.782 afectados pertenecientes a 213.400 familias en 497 municipios de 16 departamentos. De la Espriella subrayó que la etapa que inicia contempla la recuperación de la infraestructura pública, la reactivación del campo y soluciones de vivienda para los damnificados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza la inversión de recursos para la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?

La inversión para la reconstrucción avanza de forma gradual en las regiones afectadas, donde ya se asignaron más de COP 26.000 millones mediante 122 contratos. La mayoría del dinero proviene de fondos locales y ha sido ejecutada principalmente a través de la figura de urgencia manifiesta, lo que ha permitido responder de manera inmediata a las necesidades más urgentes tras el desastre.

¿Qué significa “urgencia manifiesta” en los contratos públicos y cómo se aplica en desastres?

La “urgencia manifiesta” es un mecanismo legal que permite a entidades estatales contratar de manera expedita en situaciones excepcionales, como desastres naturales. En el contexto del terremoto, ha sido instrumental para acelerar la adquisición de recursos y la ejecución de obras, reduciendo los tiempos habituales de la contratación pública y priorizando la atención inmediata a la población afectada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.